“Vuoi aprire un’impresa ma non sai come fare? Te lo spiega CNA Umbria

GUBBIO – Fare impresa è un’impresa difficile. Lo dimostrano i dati sull’alta mortalità imprenditoriale nel corso dei primissimi anni di attività. Ma difficile non significa impossibile, basta avere le competenze giuste per non arrivare impreparati di fronte alla sfida del mettersi in proprio e essere costretti a rinunciare a un progetto imprenditoriale.

Proprio per andare incontro a queste esigenze CNA Umbria ha organizzato una serie di incontri informativi gratuiti dedicati proprio ai neo imprenditori o aspiranti imprenditori.

“In un mondo in cui le competenze delle persone fanno, e faranno sempre di più, la vera differenza per il successo di un progetto imprenditoriale, – afferma Marina Gasparri, responsabile di CNA Giovani Imprenditori Umbria – abbiamo voluto organizzare dei seminari gratuiti su due temi basilari per chi si appresta ad aprire un’impresa. Il primo è dedicato al business plan, vale a dire lo strumento che consente di capire il mercato e se l’impresa può avere un futuro: in poche parole serve a valutare la fattibilità di un progetto e anche a cercare finanziatori. Il secondo incontro invece è dedicato al marketing plan, cioè a pianificare cosa vendere, a chi, dove, a quale prezzo, come etc…. Sia il business che il marketing plan sono gli strumenti fondamentali per partire con una nuova impresa senza trovarsi impreparati di fronte a ostacoli ai quali non si era pensato.”

Ma Cna Umbria ha anche altre idee a sostegno della neo-impresa. “I seminari fanno parte di Be startup, padrone del tuo futuro, un pacchetto dedicato a chi si appresta ad aprire un’impresa o l’ha aperta da poco, fatto anche di sconti sui servizi erogati dai nostri uffici: da quelli dedicati al rispetto delle normative sull’ambiente e sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a quelli sulla legislazione del lavoro, dall’assistenza fiscale al supporto nella ricerca di credito, di incentivi, di mercati e molto altro ancora.”

A Gubbio i seminari gratuiti si terranno presso la sede della CNA (in via Benedetto Croce) giovedì 7 (business plan) e giovedì 14 novembre (marketing plan), dalle ore 15 alle 18. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio CNA di Gubbio (075 9277290 – gubbio@cnaumbria.it) o andare su www.cnaumbria.it