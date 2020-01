Controlli antidroga, tre giovani arrestati tra Perugia e Corciano.

Cocaina ed eroina, smartphone e cellulari, sequestrate diverse dosi pronte per lo spaccio, e’ questo il bilancio di una intensa attivita’ investigativa dei Carabinieri messa in atto nell’ultimo weekend. Tre arresti eseguiti per spaccio di cocaina ed eroina tra Perugia e Corciano. Tra gli arrestati anche un incensurato di 27 anni, albanese, beccato con quattro dosi di cocaina e 125 euro in contanti. Un altro giovane di 21 anni , albanese anche lui, e’ stato sorpreso dai Carabinieri all’interno di un ristorante con tre dosi di cocaina, due cellulari e 730 euro in contanti. Un giovane gia’ conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto lo scorso 20 gennaio era riuscito a scappare ai carabinieri durante un controllo. Il ventunenne e’ stato rinchiuso nel carcere di Capanne. Terzo arresto a Corciano dove un ventiduenne di nazionalita’ tunisina e’ stato arrestato dopo un appostamento all’interno di un parcheggio davanti un centro commerciale. I Carabinieri osservavano il tunisino mentre cedeva a un ragazzo perugino una dose di droga. In pochi minuti e’ scattato il controllo dei Carabinieri e dalla perquisizione sono venute alla luce otto dosi di eroina e cocaina, 150 euro e uno smartphone. Per il ventiduenne tunisino e’ scattato l’arresto immediato mentre per il giovane perugino anche aveva appena acquistato la dose c’ e’ stata la segnalazione in Prefettura.