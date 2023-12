Perugia, incendio in un’abitazione: donna salvata dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questa sera, domenica 10 dicembre, in un appartamento di Castiglione della Valle, località del comune di Perugia. L’abitazione si trova in una palazzina autonoma di due piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia che hanno soccorso una donna presente nell’appartamento interessato dalle fiamme. La donna è stata presa in consegna, dopo essere stata messa in salvo dai vigili, dai sanitari del 118. Ancora non sono state chiarite le cause dell’incendio.