Meteo in Umbria: fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato

L’alta pressione già presente dall’inizio del mese su gran parte dell’ Italia tende, in questa terza settimana del mese, a permanere a parte una temporanea flessione intorno alla metà della settimana solo sul settore di nord ovest. Pertanto, per quanto riguarda la previsione dobbiamo aspettarci giornate serene e ampiamente soleggiate un po’ su tutte le regioni con nebbie mattutine più estese nelle pianure del nord e del centro in dissolvimento nel corso della mattinata; le temperature fresche durante la notte ma miti durante il giorno con massime che si porteranno al sud e isole maggiori anche intorno ai 25-27 gradi nella seconda parte della settimana. Invece per giovedì e venerdì della prossima settimana, nuvolosità in aumento sulla Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte con piogge sparse con successivo miglioramento nel fine settimana.

Sull’Umbria avremo un fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato con nebbie mattutine nella vallate in dissolvimento nelle ore successive con temperature massime molto gradevoli intorno ai 22-23 gradi più fresche durante la notte. Anche per la prossima settimana non si prevedono cambiamenti significativi e quindi per la terza settimana di seguito avremo tempo asciutto con ampio soleggiamento e nebbie al mattino. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo