Meteo in Umbria, pioggia e temperature stazionarie nei prossimi giorni

Dopo una lunga fase contraddistinta da scarse precipitazioni e temperature al di sopra della norma , da una settimana il radicale cambiamento della circolazione atmosferica su tutta l’Europa e sul bacino del Mediterraneo ha favorito il ritorno delle perturbazioni atlantiche e delle precipitazioni su larga scala e non solo in Italia. E la fase di tempo perturbato e prevalentemente piovoso sull’Italia non è certo in fase conclusiva. Infatti anche la prossima settimana si presenta nel complesso favorevole per altre importanti precipitazioni. Nel dettaglio: per oggi venerdì 1 marzo al nord e al centro ancora precipitazioni anche estese in attenuazione al centro dalla nottata, ancora nevicate abbondanti sui rilievi alpini e prealpini; per domani sabato 2, ancora nuvolosità e precipitazioni nel settore di nord ovest, mentre sul resto della penisola avremo della variabilità solo con piovaschi, ma ci sarà spazio anche schiarite; per domenica 3 una nuova intensa perturbazione proveniente dalla Francia porterà tempo perturbato al nord e alta Toscana con piogge abbondanti e nevicate sui rilievi alpini al di sopra dei 1000 metri e localmente a quote più basse sul Piemonte e valle d’Aosta. poi, nel corso della giornata di domenica nuvolosità e precipitazioni si estenderanno al resto del centro e alla Campania con possibili temporali nell’area tirrenica nevicate al di sopra dei 1400 anche sui rilievi appenninici centro settentrionali.

Sull’Umbria, le precipitazioni sono risultate ancora moderate se non scarse, soprattutto in raffronto al resto del paese, tuttavia oggi venerdì 1 marzo, precipitazioni si moderate ma estese si stanno registrando sul centro-nord della regione; e dopo una pausa tra domani sabato e domenica mattina, quando avremo solo una variabilità anche con ampie schiarite, sulla regione dovrebbero arrivare altre piogge più intense nella serata di domenica. Le temperature sono destinate a rimanere nel complesso stazionarie, con oscillazioni poco apprezzabili ma con probabile diminuzione a partire da lunedi 4 marzo.

Gianfranco Angeloni, Perugia meteo