Meteo in Umbria: tempo stabile e soleggiato con temperature massime in notevole aumento

Sull’Italia l’alta pressione non sembra finire mai; infatti, dopo un temporaneo cedimento rieccola tornare con forza con un cuneo (moderato) nord africano che, a differenza delle altre volte porta anche temperature più miti almeno fino a tutto giovedì 17, poi cambia lo scenario ma solo per quanto riguarda l’alta pressione , in quanto la penisola verrà coinvolta dallo sviluppo di un intenso anticiclone centrato questa volta sul centronord Europa e allora sulla penisola si affacceranno le correnti da est più fresche e poi anche fredde (moderate) da domenica 20. Pertanto, nel complesso abbiamo di fronte ancora almeno 10 giorni di alta pressione e assenza di precipitazioni un po’ su tutta la penisola, tranne all’estremo sud e Sicilia dove per il fine settimana qualche precipitazione potrà arrivare con le correnti orientali.

Sull’Umbria in questi primi 15 giorni di marzo dobbiamo registrare, a parte la quasi assenza totale di precipitazioni, delle temperature minime davvero basse quasi ovunque sotto zero e anche le massime solo raramente al di sopra dei 10 gradi. Per quanto riguarda la previsione già oggi martedì 15 e poi fino a venerdì 18, avremo tempo stabile e soleggiato con temperature massime in notevole aumento dal sapore primaverile e anche le minime seppur intorno allo zero sono in aumento. Poi, da sabato le correnti orientali faranno di nuovo abbassare le temperature e una certa variabilità, senza precipitazioni, potrà interessare l’area appenninica.