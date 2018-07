Umbria, prosegue il periodo di caldo

Il respiro anticiclonico nord-africano si farà sentire in questo fine settimana sopratutto al sud e sulle due isole maggiori, un po’ meno al centro e quasi affatto al nord dove continuerà un tipo di tempo variabile con la presenza di temporali sull’area alpina e prealpina. Le temperature al centro sud e isole raggiungeranno i 35 gradi di massima con punte di 37 su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria. Poi, da domenica sera una perturbazione dalla Francia tende ad interessare prima il nord e poi marginalmente da lunedi anche il centro con fenomeni ridotti e più sporadici , ma produrrà tuttavia un calo termico. Intanto, tempo stabile e soleggiato come sopra detto al centro-sud e isole fino a domenica al centro e per il meridione anche lunedi sarà una giornata calda funestata anche da correnti sciroccali che farà aumentare il rischio di incendi boschivi. Al nord invece già da domenica nubi in aumento con temporali anche intensi in trasferimento lunedi anche al centro sebbene attenuati e sporadici.

Sull’Umbria continua la fase di tempo asciutto e caldo sebbene compreso nella norma della stagione, con un aumento del caldo per domani sabato e domenica con massime intorno ai 35 gradi. Poi lunedi la coda della perturbazione che interesserà il nord attraverserà anche l’Umbria con nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi o locali temporali più probabili sull’alta Umbria e settore appenninico, i venti saranno da ovest per orientarsi poi da nord-ovest e saranno più freschi e porteranno un calo termico di 4-5 gradi. gianfranco angeloni