Nevica su mezza Umbria, disagi e code a Perugia: scuole chiuse, inconvenienti sulle strade della regione (video e foto)

Nevica su mezza Umbria. Da Gualdo Tadino a Nocera Umbra, ma anche Assisi e Perugia. Copiose nevicate anche sulla Valnerina. Imbiancati i principali monumenti e siti storici della città come la Fontana Maggiore, come ormai non si vedeva da qualche tempo.

STRADE CHIUSE A PERUGIA

A Perugia le strade chiuse sono: Via Alessi; Via Bartolo (da P.zza Danti); Via Cavallaccio (da Via XX Settembre); Via Francolina (tratto da via Vincioli a Via dei Priori); Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della Pescara); Via Madonna del Riccio; Via Marzia (da Piazza Italia); Via Oberdan; Via Piaggia dei Filosofi (da via dei Filosofi); Via S. Prospero (dall’incrocio con via Pellini); Via S. Giuseppe (dalla porta di S. Antonio a Via Eugubina); Via Serafino Siepi (da Via O. Antinori a Via Ruggero d’Andreotto); Piaggia Colombata (da Via R. D’Andreotto); Via del Maneggio (da Via Fabretti); Via A. di Duccio (da Via del Giochetto); Via De Gasperi e limitrofe (Zona Montegrillo); Via Don Luigi Sturzo; Via Fuori la Mura (dall’Arco del Cassero di Porta Sant’Angelo); Via e Strada del Bulagaio (da Piazza Fortebraccio all’incrocio di Ponte Rio); Nuova strada del Parco di Sant’Angelo (da Via del Bulagaio a Via Sperandio); Via Sperandio (da Corso Garibaldi); Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta all’innesto su via Bonfigli); Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di S. Margherita all’incrocio con via Bonfigli); Strada Ponte D’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco – Cenerente alla fine della salita (detta strada del Turione).

SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI

Secondo quanto si è appreso finora le lezioni non si tengono a Norcia e Cascia ma anche a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Spoleto, Scheggino, Sant’Anatolia, Vallo di Nera e Ferentillo.

DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SU PIU’ STRADE DELL’UMBRIA

Naturalmente si registrano disagi sulle strade. Riguardo alla provincia di Perugia, le zone dove è caduta più neve sono la Valnerina, la fascia appenninica , Spoleto, Foligno ed Assisi. A Castelluccio di Norcia sono chiusi due tratti della provinciale 477. Disagi sulla 395 di Passo del Cerro per una pianta caduta in mezzo alla strada, sulla Flaminia all’altezza di Campello sul Clitunno per alberi finiti sulla carreggiata a causa del peso della neve sui rami. I valichi sono comunque tutti aperti. Chiusa anche la Somma mentre la strada statale 318 di Valfabbrica, sulla direttrice Perugia-Ancona, è chiusa da Pianello a Casacastalda in direzione delle Marche a causa di mezzi pesanti intraversati. Sulla Flaminia tra Spoleto e Terni il transito è consentito alle auto e veicoli leggeri con dotazioni invernali montate. Stesso tipo di filtraggio avviene sulla statale 685 delle “Tre Valli” da Sant’Anatolia di Narco al confine verso Ascoli Piceno e sulla 73bis “di Bocca Trabaria” da San Giustino e il confine con le Marche verso Pesaro. Circolazione rallentata anche sulla 361 da Nocera Umbra verso le Marche. Sulla E45 il transito è consentito su tutto il tratto umbro.

CASETTE TERREMOTATI SOTTO 60 CENTIMETRI DI NEVE: DISAGI PER 1700 PERSONE

Le casette dei terremotati dell’Umbria sotto 60 centimetri di neve a Norcia, Cascia e Preci. A oltre sei anni dal terremoto del 2016 circa 1.700 persone vivono nelle cosiddette soluzioni abitative di emergenza. Soltanto a Norcia sono 595 con ben 1.390 abitanti nelle casette di emergenza.. Nei tre centri terremotati al momento ci sono accumuli di neve intorno ai 60 centimetri, ma “nelle frazioni di montagna si supera il metro”, sottolinea il Sindaco di Cascia Mario De Carolis.

La neve a Perugia, Cascia, Norcia, Fossato di Vico, San Venanzo, Acquasparta, Cerreto di Spoleto, Branca, Gubbio…