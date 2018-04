Alta Velocità verso il sud fino a Reggio Calabria: la proposta di Squarta

PERUGIA – Dopo l’indiscusso e inaspettato successo del Frecciarossa per Milano, arriva la proposta di attivare l’Alta Velocità verso il sud. È il consigliere regionale Marco Squarta (Fratelli d’Italia) ad avanzare questa idea, con una mozione di cui annuncia la presentazione, in modo da coprire anche il versante meridionale dell’Italia con treni rapidi. Si potrebbe partire con un esperimento che si baserebbe su un arretramento del Frecciargento Roma Termini-Reggio Calabria, nel capoluogo umbro, con fermate intermedie nelle stazioni di Napoli, Salerno, Lamezia Terme, come del resto è già avvenuto per il Frecciarossa arretrato da Arezzo verso il Nord Italia (Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino). Si tratterebbe del convoglio Frecciargento, che attualmente parte dalla capitale alle 7.22, e che dovrebbe invece partire da Perugia, con successive fermate a Foligno e Terni e arrivo a Napoli Afragola alle 8.23, a Lamezia Terme alle 10.58 e a Reggio Calabria alle 12.15. E la stessa cosa potrebbe essere fatta per il viaggio di ritorno dove si impiegherebbero circa sei ore per rientrare dalla Calabria a Perugia. Secondo quanto afferma Marco Squarta: “Studi tecnici dimostrano che questo progetto può essere portato avanti senza problemi. Come già avvenuto per l’arretramento del Frecciarossa dalla Toscana, che ha aperto le strade dall’Umbria verso il Nord Italia. Stessa cosa può essere messa a punto con il Sud Italia per completare l’opera di far uscire la nostra regione dall’isolamento ferroviario. In pochi, inizialmente, considerato l’orario, credevano al progetto del Frecciarossa verso Milano ma le numerose prenotazioni di Trenitalia hanno dimostrato il contrario ossia la validità del progetto e l’esigenza degli umbri di muoversi soprattutto per ragioni di lavoro. Far partire un treno, più o meno allo stesso orario, nell’opposta direzione, risulterebbe altrettanto utile”.