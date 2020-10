Assisi – La Città di Assisi si appresta a vivere le celebrazioni francescane, quest’anno di particolare importanza anche per la visita di Papa Francesco che domani 3 ottobre si recherà sulla tomba del Santo a firmare l’enciclica “Fratelli tutti” e per la presenza domenica 4 ottobre del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, delle altre autorità civili, religiose e militari e dei pellegrini provenienti dalla regione Marche. Il 10 ottobre è prevista la beatificazione di Carlo Acutis e sono in corso le visite presso il Santuario della Spogliazione.

Per tutti questi eventi si rendono necessari alcuni provvedimenti relativi al traffico e alla sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Stefania Proietti con ordinanza ha disposto, fatte salve le esenzioni previste dal Dpcm del 7 agosto, L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, a prescindere dalla distanza interpersonale, anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata in particolare il 3 e il 4 ottobre nella Piazza Inferiore e Superiore di San Francesco, piazza del Vescovado, in piazza del Comune, e il 3, giorno del Transito, e il 9 e il 10 ottobre, a Santa Maria degli Angeli, nell’area antistante la Basilica, tra via patrono d’Italia, via Los Angeles e l’accesso alla Domus Pacis. Il 10 ottobre l’obbligo è esteso anche a Piazza San Pietro.

SABATO 3 OTTOBRE

Per quanto riguarda il traffico, dalle 20 di stasera fino al termine delle manifestazioni di domani, 3 ottobre, introdotto il DIVIETO DI SOSTA a Santa Maria degli Angeli, nella Piazza Porziuncola, in Piazza Garibaldi, nel parcheggio adiacente i giardini della Basilica, in Piazza Innocenzo III, strada retrostante il Palazzo del Capitano del Perdono fino all’intersezione con via Micarelli.

Sempre domani, 3 ottobre, DIVIETO DI SOSTA, dalle 12 alle 18, in Viale Maratona, Via Valecchie, Via Manzoni, Via Patrono D’Italia da Viale Maratona a Viale Giovanna di Savoia, Viale Giovanna di Savoia, Piazza Giovanni Paolo II – Viale Marconi – Via Frate Elia – Via San Francesco – Via Cardinale Merry del Val – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza San Pietro – Borgo San Pietro – Piazza del Vescovado – Corso Mazzini Via Santa Chiara – Piazza Santa Chiara Borgo Aretino –Largo Properzio. Dalle 14 e fino al termine della manifestazione DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Viale Marconi – Via Frate Elia – Piazza Inferiore San Francesco – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Cardinale Merry del Val – Via San Francesco – Via A. Fortini Via San Francesco – Via Via Fortini – Via Portica – Piazza del Comune – Corso Mazzini – Via Santa Chiara – P.zza Santa Chiara – Borgo Aretino.

E’ stato inoltre disposta la sospensione temporanea delle occupazione di suolo pubblico, e quindi la rimozione a cura dei titolari, dei tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro oggetto di occupazione delle attività commerciali che insistono in Piazza del Comune.

DOMENICA 4 OTTOBRE

Per la giornata di domenica 4 ottobre, è stato deciso il DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle ore 7 alle ore 16 e comunque fino al termine delle manifestazioni nelle seguenti vie e piazze : Viale Maratona; Piazza Giovanni Paolo II – Viale Marconi – Via Frate Elia – Via San Francesco – Via Cardinale Merry del Val – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza San Pietro – Borgo San Pietro. E dalle 8.30 alle 11 vigerà il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, nelle seguenti vie e piazze: Viale Marconi – Via Frate Elia – Piazza Inferiore San Francesco – Via Padre Domenico Stella – Via Cardinale Merry del Val – Via San Francesco – Via Arnaldo Fortini.