Boom di turisti al Trasimeno per le feste pasquali

TRASIMENO – Soddisfazione diffusa tra gli operatori del Lago per il gran numero di turisti che hanno scelto il Trasimeno per passare Pasqua e Pasquetta. Come afferma il presidente Urat (Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno) Michele Benemio: “É stato un weekend molto positivo, le strutture hanno registrato buone presenze. Molti i turisti italiani provenienti dalle regioni limitrofe come la Toscana, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna e le Marche, ma sono arrivati italiani anche dal sud, in particolare dalla Campania. Non sono comunque mancati i visitatori stranieri (in particolare tedeschi). Molti colleghi operatori hanno registrato il tutto esaurito, questo ci rende davvero orgogliosi. Il lavoro di valorizzazione che si è fatto e si sta facendo, sta dando i suoi frutti. Un grazie a tutti coloro che stanno collaborando, il lago ha molto da dare”. E dopo il boom registrato in questi giorni ora si guarda al prossimo evento “Porte Aperte al Trasimeno” che si terrà il prossimo maggio e le cui prenotazioni si sono aperte l’8 marzo 2018. L’iniziativa, organizzata da Urat, consente al visitatore di poter scegliere o sette notti al lago con tre gratis o due notti al Trasimeno con una gratis. Nel primo caso si parla della settimana che va dal 6 al 13 maggio, nel secondo si tratta del week end dall’11 al 13 maggio. Oltre a questo Urat propone anche una lunga serie di eventi la cui partecipazione è totalmente gratuita. Insomma, sembra che il turismo torni ad apprezzare le bellezze, le eccellenze e le attività culturali organizzate nelle realtà territoriali intorno al Lago Trasimeno.