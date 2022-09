Convegno: I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e il turismo di ritorno

“Dall’emigrazione al ritorno a casa: gli italiani all’Estero potranno riscoprire le proprie radici e innamorarsi di nuovo dell’Italia e dell’Umbria”. Questo è il tema dell’iniziativa, in programma sabato primo ottobre, nella Pinacoteca comunale di Nocera Umbra dalle ore 10, organizzata dall’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Umbria, in accordo con l’Associazione Nazionale Borghi più Belli d’Italia, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e la collaborazione del Comune di Nocera Umbra.

Dopo la recente esperienza maturata al Festival dei Borghi più Belli d’Italia a Caramanico Terme, in Abruzzo, dove si è dato ampio risalto a questa tematica, l’Associazione umbra guidata da Alessandro Dimiziani, in accordo con il presidente nazionale Fiorello Primi, ha organizzato una tavola rotonda per definire le linee guida per favorire l’arrivo in Umbria, nei luoghi di origine, dei discendenti delle tante persone e famiglie costrette ad migrare per problemi economici nei primi decenni de secolo scorso..

L’Umbria, come tutte le regioni italiane, è stata terra di emigranti, e questa iniziativa governativa si rivolge proprio a coloro che dall’Italia hanno raggiunto altri paesi e altri continenti (si stima che siano oltre 70 milioni i connazionali di 2ª, 3ª e 4ª generazione che vivono all’estero), ed ha l’obiettivo di far loro conoscere e scoprire le proprie origini, di ritrovare e vivere i luoghi conosciuti, magari, solo attraverso i racconti dei padri o dei nonni o attraverso qualche foto sbiadita ritrovata in un cassetto.

Il 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri “l’anno del Turismo di Ritorno”. Un progetto che può diventare dunque un’opportunità per l’Umbria.

Un grande bacino di possibili viaggiatori che apre a scenari interessanti per l’intero comparto turistico ed economico regionale, soprattutto in termini di destagionalizzazione dei flussi e di possibili investimenti sul patrimonio immobiliare.

A questo momento di riflessione e lavoro, a Nocera Umbra, l’ultimo comune umbro entrato nell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, oltre al presidente Fiorello Primi parteciperanno altri attori in grado di dare un contributo su questa tematica, utile per avviare la progettazione di un piano strutturato da poter inserire nella programmazione nazionale relativa all’anno del turismo di ritorno 2024.

Tra questi Giovanni Maria De Vita, responsabile e animatore per il MISE del Turismo di Ritorno e il Presidente della Confederazione degli Italiani del Mondo, Angelo Sollazzo. Per la Regione Umbria sarà presente la Presidente Donatella Tesei.

Per l’occasione, l’attrice Eleonora Pieroni, già impegnata nella promozione del made in Italy oltreoceano, sarà incoronata come madrina dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia in Umbria, mentre il moderatore del convegno sarà il giornalista Giovanni Bosi.

Programma di sabato primo ottobre

Dopo una mattinata dedicata agli approfondimenti del tema, nel pomeriggio è prevista una visita guidata al Borgo di Nocera Umbra e ai suoi musei; a seguire, all’interno della Pinacoteca comunale, si terrà uno spettacolo per celebrare gli 840 anni dalla nascita di San Francesco: “Il Mercante di Stoffe”, un’opera teatrale musicale scritta e diretta da Matteo Corrado, danzatore, coreografo, regista e autore teatrale, Associazione Culturale Orion Teatro e Danza.

È possibile partecipare liberamente ad ogni appuntamento della giornata.