Fallimento Indelfab (ex Merloni): sindacati, al primo posto la tutela dell’occupazione

Colle di Nocera – Nella giornata di oggi mercoledì 09/12/2020 si è svolto un primo incontro conoscitivo tra le OOSS e la Curatela del fallimento Indelfab, dal quale è emerso che la tutela delle persone è un obiettivo imprescindibile. E’ fondamentale in questa prima fase evitare il licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori ed è necessario uno sforzo massimo da parte del Ministero del Lavoro per trovare soluzioni a loro sostegno.

Per il giorno 15 dicembre è già stato convocato un incontro per discutere degli ammortizzatori sociali ed individuare le strade affinché non vengano generati costi aggiuntivi a tutela dei creditori, e allontanare così il più possibile il momento dei licenziamenti, nella speranza condivisa da tutti di individuare soluzioni attraverso manifestazioni di interesse che comunque ad oggi non ci sono.

Su questo giocherà un ruolo importantissimo sia il MISE con il quale è convocato l’incontro per domani alle ore 11.00 che le Regioni con gli strumenti che riusciranno a mettere a disposizione, nel campo delle politiche attive e con eventuali incentivazioni per chi volesse proporre progetti.

Le Segreterie FIM FIOM UILM Marche ed Umbria