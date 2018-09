I dirigenti scolastici Cgil si riuniscono a Nocera Umbra per fare il punto sull’anno scolastico

NOCERA UMBRA – Sono una cinquantina i dirigenti scolastici della FLCGIL di Marche e Umbria che sono riuniti a Nocera Umbra per “fare il punto sull’anno scolastico 2018/2019”, e prendere parte ad un corso di formazione stanziale di due giorni. Guidati dal presidente dell’associazione culturale “Proteo Fare Sapere”, prof. Alberto Stella, saranno accompagnati nella formazione dai dirigenti nazionali Roberta Fanfarillo e Gianni Carlini. I dirigenti, discuteranno di curricolo scolastico, valutazione piani dell’offerta formativa, ma anche di sicurezza, privacy, anticorruzione, regolamento di contabilità, edilizia scolastica. I delegati sindacali umbri che accompagnano i corsisti, Moira Rosi e Domenico Maida, terranno alta l’attenzione sul rinnovo del contratto dei DS, che deve essere rinnovato dopo dieci anni di stallo. Ai dirigenti umbri e marchigiani ha fatto visita il sindaco di Nocera Umbra, che ha sottolineato l’importanza del ruolo della scuola per le comunità e per la crescita umana e culturale delle nuove generazioni.