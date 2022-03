L’Ospedale di Perugia nel “Network di Eccellenza della Parkinson’s Foundation”

Un prezioso riconoscimento per l’Ospedale di Perugia. Il Fresco Network, rete italiana caratterizzata da strutture di qualità che offrono cure multidisciplinari per le persone affette dalla malattia di Parkinson, ha riconosciuto la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera come uno dei Centri di Eccellenza della “Parkinson’s Foundation”. Perugia fa parte del Network insieme ad altre cinque strutture, presenti a Vicenza, Milano, Pisa, Gravedona e Genova.

La nomina è stata ufficializzata con la consegna della targa del “Network di Eccellenza” nella lotta alla malattia di Parkinson, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Firenze, nella prestigiosa cornice dell’aula Pegaso della Regione Toscana e ha visto la partecipazione, per l’Ospedale di Perugia, della professoressa Lucilla Parnetti, direttore della Clinica Neurologica, e del dottor Nicola Tambasco, responsabile del Centro Disturbi del Movimento. In collegamento dagli Stati Uniti anche la Parkinson’s Foundation, impegnata a migliorare la vita delle persone affette da questa patologia.

“Al centro di questo percorso che ci ha portati a far parte di una Rete di eccellenze– ha sottolineato la professoressa Parnetti – non c’è solo la qualità dell’assistenza erogata, ma la multidisciplinarità e la formazione dei giovani, cresciuti e formatisi qui, nel nostro Ospedale. Negli anni le risposte ai pazienti si sono fatte sempre più mirate grazie alle competenze acquisite ed agli obiettivi condivisi”.

L’Azienda Ospedaliera è entrata a far parte del Fresco Network grazie alla presenza di una struttura complessa come la Clinica Neurologica e del Centro dedicato alla Malattia di Parkinson ed i Disturbi del Movimento, punto di riferimento regionale che ha in cura circa 500 pazienti all’anno provenienti anche da fuori Umbria, oltre che per il connubio tra attività clinico-assistenziali e ricerca scientifica.

Alla professoressa Parnetti ed al suo gruppo sono giunti i complimenti della Direzione Aziendale.