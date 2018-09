Omicidio a Fontivegge, Romizi: “L’area ha bisogno dei fondi del Piano periferie”. Leonelli (Pd): “Facciamo squadra per la città, basta propaganda”

PERUGIA – «Ciò che è successo durante la notte tra sabato e domenica a Fontivegge conferma l’importanza e la necessità della progettualità avviata nel quartiere mediante gli interventi previsti dal Piano periferie, che non può assolutamente fermarsi, ma anche l’esigenza di un presidio fisso di polizia nella zona affinché venga garantita una maggior sicurezza ai cittadini». Lo ha detto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. «Nella zona della stazione servono medicine straordinarie perchéaltre cure si sono dimostrate insufficienti –spiega il sindaco in una nota –. Proprio per questo motivo in questi quattro anni abbiamo pianificato interventi strutturali capaci di riqualificare e rifunzionalizzare l’intera area. Sono pertanto essenziali i milioni di euro provenienti dal Bando periferie insieme a un rinnovato impegno da parte del governo.

Stiamo parlando di interventi che per la loro natura eccezionale richiederanno tempi non brevissimi di realizzazione, ce ne rendiamo conto, ma questi sono stati sempre accompagnati dalle quotidiane azioni dell’amministrazione che sull’area ha costantemente mantenuto un’attenzione speciale».

«Non a caso i progetti della pubblica illuminazione e della banda ultralarga sono partiti da Fontivegge –spiega Romizi –proprio per offrire maggiori opportunitàal quartiere sfruttandone, allo stesso tempo, le enormi potenzialità. Nella medesima area abbiamo investito in maniera significativa anche nella videosorveglianza ed èprogrammata l’installazione di ulteriori 50 telecamere. L’amministrazione è intervenuta per assegnare immobili inutilizzati ad associazioni culturali per riqualificare l’area anche attraverso le loro attività. Sono stati inoltre messi in sicurezza, gestiti e controllati, alcuni parcheggi utilizzati abitualmente come luoghi di spaccio e di bivacco, riqualificati spazi, rimesse a posto strade e pavimentazioni, portati avanti interventi di decoro urbano. A breve saranno realizzati nuovi percorsi ciclabili e pedonali; ci si è riappropriati di locali abbandonati e sono state ripristinate aree verdi. Il nostro obiettivo –si legge nel comunicato – non èsoltanto quello di restituire ai cittadini un quartiere piùpulito e piùsicuro rispetto a come lo abbiamo trovato ma soprattutto quello di garantirgli un futuro nel lungo periodo. Da ultimo nell’ambito del Piano urbano di mobilitàsostenibile–prosegue il sindaco – Fontivegge avràun ruolo centrale in quanto il terminal del nuovo metrobus verràrealizzato sopra i binari morti di via Sicilia e i viaggiatori avranno la possibilitàdi raggiungere zone come Castel del Piano, l’ospedale, l’universitàe San Marco, che ora sono scarsamente servite. Fontivegge èil fulcro dal quale ancora piùpasseranno ogni giorno ad ogni ora migliaia di persone che si spostano con il treno, il minimetròe gli autobus urbani».

«La nostra visione e i nostri progetti –èscritto nella nota – hanno sortito effetti positivi come la volontàda parte di importanti operatori privati di tornare ad investire nell’area. Lo sforzo del Comune èstato massimo fin dal primo giorno, con risorse che non hanno precedenti. Ciònon toglie che siamo chiamati di giorno in giorno a intensificare ancor piùil nostro impegno, auspicando l’attenzione degli altri soggetti istituzionali accompagnata da un nuovo protagonismo dei cittadini. L’errore piùgrande –conclude Romizi – sarebbe quello di consentire che l’ultimo episodio di criminalitàci riporti a una condizione di pericolosa sfiducia. Non èil nostro caso, poichécontinueremo a fare di tutto, come sempre, lavorando a testa bassa per il bene della città».

Leonelli – “Basta con le facili promesse, basta con le proposte ad effetto, basta con le sterili polemiche politiche cui ci hanno abituato quelli che adesso non riescono neppure a sbloccare le risorse per i progetti di riqualificazione”. Così in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli commenta la notizia dell’omicidio avvenuto questa notte nella zona di Fontivegge e maturato con ogni probabilità nell’ambito dell’attività di spaccio della droga.

“In poche parole – prosegue Leonelli – basta con la propaganda facile. Per anni il centrodestra ha cercato capri espiatori nelle passate amministrazioni e nel passato governo e invece a Fontivegge si continua a spacciare e si continua a morire nei piazzali dei condomini, come è accaduto stanotte”.

“Facciamo invece squadra, cominciando dai soldi del bando periferie – conclude Leonelli -. Si tratta di risorse importanti per riqualificare quell’area. Siamo pronti a fare la nostra parte accanto a Sindaco e Giunta Comunale: i partiti del Governo del Cambiamento (Lega e M5s) non possono continuare a far finta di nulla!”