A lavoro nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, è il col. Stefano Romano.

Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, il colonnello Stefano Romano. Ha preso il posto del parigrado Giovanni Fabi, destinato ad un prestigioso incarico a Roma. Il colonnello Romano, 45 anni,leccese, proviene dal Reparto operativo di Reggio Calabria, comando ricoperto per due anni. Ex allievo della Scuola militare Nunziatella di Napoli e dell’Accademia militare di Modena, nel corso della carriera ha comandato la compagnia di Caltanisetta e ha prestato servizio al primo reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania” di Livorno, svolgendo missioni all’estero in Bosnia e a Timor Est, al Raggruppamento operativo speciale, con impegni investigativi di contrasto alla camorra casertana e alle organizzazioni delinquenziali capitoline, e all’ufficio criminalità organizzata del Comando generale. Prima di essere assegnato al vertice del Comando provinciale di Perugia, ha frequentato il corso di Alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia del ministero dell’interno. Nel suo insediamento ha ricordato come anche in Umbria bisogna fare ” massima attenzione al rischio infiltrazioni criminali “, in quanto non ci sono confini che mettono in sicurezza i territori, ” sarebbe un errore pensare che qualche area del paese non sia esposta”. La sua esperienza e competenza sarà utile all’Umbria nella lotta alla criminalità organizzata.