Costanza Laliscia firma un altro storico successo in Francia

La neo campionessa italiana di endurance Costanza Laliscia, ad una settimana dal doppio titolo iridato conquistato ai campionati italiani di Castiglione del Lago, centra uno straordinario terzo posto e mette la firma nella famosa CEI3* (160 km) di Compiègne, una delle gare storiche d’Europa che si svolge in un percorso altamente tecnico immerso nella favolosa foresta francese della Piccardia e che sabato 24 giugno ha contato un totale di 35 partenti e 10 nazioni rappresentate, tra cui anche cavalieri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrain.

Un altro fine settimana da incorniciare quello che il Fuxiateam ha vissuto a Compiègne, in Francia: ciò di cui è stata capace, ancora una volta, Costanza Laliscia in sella ad una sensazionale Fara du Barthas, ha senz’altro contribuito a scrivere una delle pagine più belle della storia della scuderia Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione.

Fara du Barthas, femmina purosangue arabo del 2015, alla sua prima prova nella lunga distanza dei 160 km, era il cavallo più giovane a partire nella categoria: insieme a lei Costanza Laliscia ha condotto una gara magistrale sempre nelle prime posizioni, tagliando il traguardo terza ma prima degli altri italiani in gara.

“Fara du Barthas mi ha veramente lasciato senza parole. Si è confrontata con i migliori cavalli al mondo – commenta Costanza Laliscia – e nonostante la sua giovane età, 8 anni, ha dimostrato grande maturità nella sua performance. Dopo la posizione conquistata nella top ten di AlUla, in Arabia Saudita, – aggiunge l’amazzone del Fuxiateam – il terzo posto di Compiègne avvalora ancora più le sue grandi doti”.

Dopo questo memorabile successo andato in archivio in Francia, il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy si conferma tra le squadre di endurance più iridate e vincenti in Italia e non solo.