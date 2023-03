L’Acea Rugby Perugia cede nel finale ad Avezzano

Sfuma la terza vittoria consecutiva per l’Acea Rugby Perugia: l’Isweb Avezzano passa a Pian di Massiano nel primo pomeriggio di domenica 5 marzo con il risultato di 16-20 dopo una partita avvincente ed equilibrata. C’è rammarico tra le fila biancorosse per una meta non assegnata nel finale per un “fallo di muro” ravvisato dal direttore di gara. La prestazione rimane comunque positiva sulla scia delle ultime vittorie. Ora una domenica di riposo per i ragazzi di coach Puerari e poi arriverà la trasferta nella tana della corazzata Lazio.

CRONACA

Al 9’ apre le danze Avezzano con il calcio del numero 10 Du Toit. Perugia risponde al 24’ con la meta ad opera di Lucenti non trasformata. 5-3. Gli abruzzesi replicano con un altro piazzato di Du Toit, ma la zampata per chiudere il primo tempo avanti è dell’Acea: il piazzato di Lucenti centra le due aste. 8-6 per i biancorossi.

Il secondo tempo sembra sorridere ai biancorossi che aumentano il vantaggio grazie alla meta di Edoardo Agnelli (13-6). Avezzano pareggia però i conti al 60’ con la meta del subentrato Della Cagna trasformata da Du Toit. 13 pari. I biancorossi rimettono il muso avanti con il piazzato di Cintioli, ma il sorpasso decisivo è degli abruzzesi con la meta di Capone trasformata ancora da De Toit (16-20). Negli ultimi istanti di gara Perugia va a meta ma viene fischiato un fallo di muro che lascia qualche dubbio agli uomini di casa. Finisce così, Avezzano espugna Pian di Massiano.

INTERVISTE

Federico Puerari, coach Acea Rugby Perugia:

“Abbiamo fatto una buona gara e pagato a caro prezzo alcuni nostri errori. Dobbiamo essere più concentrati in alcune fasi di gioco. Peccato perché di fronte alla quarta forza del campionato non abbiamo sfigurato”.

Stefano Lucenti, ala Acea Rugby Perugia:

“La nostra è stata un’ottima prestazione. Alcuni dettagli ci hanno fatto perdere la partita, ma per come abbiamo giocato è come una vittoria”.

Simone Palugini terza linea Acea Rugby Perugia:

“Durante la settimana abbiamo lavorato bene e in campo si è visto. Purtroppo due nostre disattenzioni hanno consentito ad Avezzano di realizzare due mete, che alla fine sono risultate decisive”.

Domenica 5 marzo 2023, Campo sportivo del Percorso Verde di Pian di Massiano (PG)

ISWEB AVEZZANO – ACEA RUGBY PERUGIA 16-20 (8-6)

Marcatori: 9’ pt c.p. Du Toit (A), 24’ pt m. Lucenti (P), 33’ pt c.p. Du Toit (A), 40’ pt c.p. Lucenti (P), 10’ st m. Agnelli E. (P), 20’ st m. Della Cagna tr. De Toit, 27’ st c.p. Cintioli (P), 30’ m. Capone tr. De Toit

ACEA RUGBY PERUGIA: Vanni, Lucenti, Agnelli E., Battistacci (2’ st Cintioli), Bevagna L. (26’ st Nataletti), Romei (31’ st Fialà), Bevagna F., Gasparri A., Bernardini, Palugini (36’ st Agnelli G.), Milizia (26’ st Carciani), Toth, Caruso (26’ st Beshiri), Alunni Cardinali, Peter Rios.

ISWEB AVEZZANO: Natalia, Capone, Schanton, Speranza (12’ pt Tinarelli), Pallotta (12’ st Della Cagna), Du Toit, Ficcadenti, Troiani (5’ pt Costantini) (22’ st Mocerino), Ponzi, Corò, Giangregorio (35’ st Ippoliti), Martini, Laguzzi (1’ st Zavatti), Mammone, Di Roberto (22’ st Lanciotti).

Arbitro: Carmine Marrazzo di Modena