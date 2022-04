Perugia, tutto pronto per l’ottava edizione dell’Academy Cup

Tutto pronto per l’ottava edizione dell’Academy Cup, la manifestazione più importante riservata alle società affiliate che sta per tornare dopo i due anni di stop forzato causa pandemia. 54 squadre si sfideranno in 9 campi dell’Umbria nei giorni 14 e 15 aprile concludendo con il gran finale sabato 16 aprile nella splendida cornice dello stadio “Curi”.

“È come se fosse la prima volta – spiega il vice presidente Mauro Lucarini – perché i due anni di pandemia hanno “pesato” in modo significativo sulle nostre attività. È un segno di ripartenza importante e non vediamo l’ora di arrivare alle 9 di giovedì mattina”. Tanto lavoro che parte da mesi prima. “Di solito appena finisce l’evento si inizia a programmare già quello successivo mentre quest’anno solo a partire da dicembre abbiamo deciso di organizzare rischiando molto visto l’evolversi della pandemia. Alla fine ce l’abbiamo fatta e per questo ringrazio tutto lo staff e i collaboratori dell’Academy che hanno ottimizzato i tempi oltre a Stile Gioiello e McDonald’s, partner dell’evento“.

Nel corso degli anni si è passati da 24 a 54 squadre provenienti da tutta Italia. “Forse qui è meglio della Coppa del Mondo – aggiunge scherzando Lucarini – ma ogni anno riceviamo tante richieste di adesione anche se credo che oltre questo numero sia difficile andare. Dalla Valle D’Aosta passando per la Sardegna fino alla lontana Sicilia, Calabria, Puglia e altre regioni si può capire la portata nazionale di questo evento che non ha solo un risvolto sportivo ma anche culturale e sociale”.

La giornata più bella sarà sicuramente quella al Curi. “L’atmosfera dello stadio è unica così come emozionante sarà la cerimonia d’apertura con la sfilata di tutte le squadre e il giuramento di lealtà e correttezza che verrà fatto davanti alle autorità civili e al presidente Santopadre. Altre emozioni si avranno con il saluto della squadra del Perugia e il tecnico Alvini a dimostrazione della vicinanza tra l’Academy e le società affiliate che ne fanno parte“.

Ma non finisce qui..perchè è già in cantiere il Summer Camp 2022, in programma il prossimo giugno.