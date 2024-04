Promossa a pieni voti la seconda edizione di Pg Comix: oltre 1300 presenze

Un evento bello e genuino, pieno di creatività, divertimento e inclusione, ma soprattutto fatto con il cuore, il cuore dei ragazzi dell’associazione “La Brigata Indipendente”. Così può essere raccontata la seconda edizione del PG Comix, l’evento comics e cosplay andato in scena domenica nell’area verde di Colombella con ingresso libero.

Una giornata dedicata al mondo dei fumetti, con un obiettivo ben preciso: fare inclusione e favorire l’emancipazione dei giovani con disturbi dello spettro autistico e altre condizioni di fragilità.

Ad arricchire la manifestazione numerosi stand di fumetti, gaming, modellismo, artisti comics, artigiani locali in tema, studi cinematografici e scuole, oltre a tanti Cosplayers di ottimo livello tecnico-artistico.

Superate le 1300 presenze, con la partecipazione di oltre 270 Cosplay arrivati anche da fuori regione (Lazio, Marche e Toscana). Ricco il programma dell’evento che ha visto alternarsi nell’arco della giornata momenti di cultura comics, come lo speech “Storie di vampiri nel fumetto italiano” in compagnia di Claudio Ferracci de “La Biblioteca delle Nuvole”, ad altri di svago con entusiasmanti esibizioni in costume. Sul palco anche lo Star Wars Club Perugia con il suo esercito Jedi dove la ‘forza’ scorre forte e non conosce ostacoli per portare a termine le proprie missioni, proprio come La Brigata Indipendente.

Il cuore della manifestazione è stato il Cosplay contest dedicato alle performance più brillanti e ai migliori personaggi attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e dei libri. Una competizione articolata in 7 categorie di premi: Maschile, Femminile, Gruppo, Costume Handmade, Accessorio, Interpretazione e Simpatia. La gara ha visto 16 slot di iscrizione di cui 14 singoli e 2 gruppi, per un totale di 30 Cosplayers.

Il premio come miglior Cosplay Maschile è stato conquistato da Nicol Turchini con il personaggio di Lucifero da Hazbin Hotel, mentre Matilde Cagiola con il personaggio di Alisa Bosconovitch da Tekken si è aggiudicata il titolo di miglior Cosplay Femminile.

“La nostra Brigata ha vissuto un momento meraviglioso, circondata dall’amore di tante persone che per un giorno si sono rese tutte diverse vestendo i loro Cosplay preferiti – così la presidente dell’associazione Valentina Iacucci Ostini –. In questo contesto la diversità per un giorno è diventata normalità. La cosa più significativa è rappresentata dal fatto che i nostri ragazzi hanno visto in modo forte ed eclatante l’effetto del proprio lavoro e tutto ciò, ovviamente, è molto motivante. Con le nostre iniziative diamo vita a una vera inclusione al rovescio: siamo noi della Brigata che creiamo eventi ed invitiamo il resto del mondo”.