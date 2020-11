Spoleto – “Nell’esprimere oggi il cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti, un vero gigante del teatro e dello spettacolo, sento il dovere di manifestare il dolore anche per la morte di Padre Bartolomeo Sorge, teologo e politologo a cui sono stato molto legato durante il periodo vissuto in Sicilia. Padre Sorge, dirigendo prima La Civiltà Cattolica e, successivamente, negli anni della Primavera di Palermo, l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe, ha dato vita ad un percorso segnato dalla ferma volontà di liberare Palermo dalla mafia, attraverso la formazione delle coscienze e ad una visione dell’impegno politico che fosse quanto più possibile scevro da qualsiasi manifestazione ideologica. A lui, al suo insegnamento di vita, va oggi il mio pensiero di Sindaco e di cittadino”. Così il sindaco di Spoleto, Augusto De Augustinis.