Terni, Altri due ori conquistati da Sabrina Vannini e Nicola Kos agli Italiani 3D

Sabrina Vannini e Nicola Kos non smettono di stupire e regalare ori agli Arcieri Città di Terni ai campionati italiani 3D a San Vero Milis in Sardegna. Questa mattina i due portacolori della società ternana hanno conquistato il gradino più alto del podio nell’arco istintivo individuale.

Sabrina Vannini (Senior Femminile) dopo aver superato Alice Adornato degli Arcieri del Finale 46 a 34 nelle qualificazioni, ha battuto in semifinale Franca Grifoni (Hunter Archery Team) 31 a 29. In finale l’atleta degli Arcieri Città di Terni ha sconfitto Laura Vannotti degli Arcieri Stella Alpina 26 a 23 laureandosi così campionessa italiana arco istintivo 3D.

Nicola Kos (Senior Maschile) è approdato direttamente in semifinale. Qui ha battuto Ivano Lolli (Le Frecce di S. Margherita) 31 a 21 conquistando il pass per la finale dove ha superato 34 a 31 Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi).

Si chiude dunque con 4 ori l’avventura di Sabrina Vannini, Nicola Kos e degli Arcieri Città di Terni ai campionati italiani 3D in Sardegna per la gioia del presidente Stefano Tombesi: “Siamo al settimo cielo per queste medaglie – commenta – che arrivano dopo quelle conquistate sempre da Sabrina e Nicola al Mondiale che abbiamo organizzato tra i prati di Stroncone e Carsulae. Risultati che ci riempiono d’orgoglio e ci ripagano per i tanti sacrifici fatti in questi ultimi mesi”.