Terni, arrestati per furto tre pluripregiudicati: beccati sul fatto

Gli agenti della polizia di Stato di Terni hanno arrestato in flagranza di reato tre pluripregiudicati. L’operazione dei militari dell’Arma è scattata dopo che un residente di Vico Sant’Agape ha segnalato la presenza di tre uomini che stavano spingendo uno scooter parcheggiato in strada. Pochi minuti dopo i poliziotti hanno raggiunto il luogo segnalato e hanno individuato i tre, uno dei quali stava maneggiando un cacciavite sul blocchetto dell’accensione dello scooter. Alla richiesta di spiegazioni sul possesso del cacciavite, uno dei tre ha affermato che lo scooter apparteneva al compagno della madre e che, avendo dimenticato le chiavi, stava cercando di metterlo in moto. Durante l’identificazione, uno dei tre, un 49enne originario delle Marche e residente a Terni, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito violentemente contro i poliziotti tentando la fuga. E’ stato necessario l’intervento di un’altra volante e l’uso del Taser per contenerlo. Anche nei confronti degli altri due, un 39enne romano e un 22enne originario della Repubblica Dominicana ma residente a Terni, sono emersi diversi precedenti penali. Il proprietario legittimo dello scooter ha confermato agli agenti l’effrazione del blocchetto dell’accensione e la rottura del bauletto. Alla fine delle procedure di rito, i tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il 49enne è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.