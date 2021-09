Terni Rugby: riprende la stagione con allenamenti e tre Open Day

Ripartono da questa settimana gli allenamenti del Terni Rugby. Il club rossoverde organizza anche tre Open Day aperti a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni per scoprire e provare per la prima volta il gioco con la palla ovale, in sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. La partecipazione agli Open Day è completamente gratuita. Il primo Open Day è in programma giovedì 9 settembre alle 16.45 al campo di via del Cardellino a Borgo Rivo. Stesso campo e stesso orario per il secondo Open Day in programma giovedì 16 settembre. Mentre il terzo e ultimo Open Day si terrà al Circolo Lavoratori Terni in via Muratori venerdì 17 settembre alle 15. Prosegue la proficua collaborazione con i tecnici qualificati del Clt, coordinati nel loro lavoro da Nicola Ugolini, docente della scuola dello sport del CONI Umbro. Dopo i campus estivi organizzati per i bambini e le bambine del mini rugby che hanno riscosso un grande successo di partecipazione, le prossime attività consentiranno di proseguire un percorso di crescita personale e sportiva nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid. Per tutti ragazzi e ragazze, bambini e bambine, una bella opportunità per conoscere questo meraviglioso sport. Nel frattempo sono ripartiti gli allenamenti delle squadre del Terni Rugby: per quanto riguarda il minirugby tutti i lunedì e giovedì dalle 16.45 alle 18 al campo di via del Cardellino sessione di tecnica, il venerdì dalle 15 alle 16.30 al Clt attività motoria insieme ai qualificati tecnici del Circolo: Valerio Timpano, Sara Raggi e Federica Giovannucci con la supervisione di Luca Mion. Il settore Juniores torna invece ad allenarsi con il coach Luca Mion e il preparatore atletico Valerio Timpano tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 19.30 a Borgo Rivo. Una novità importante per le categorie Under 17 e Under 19 riguarda la nascita della nuova realtà che si chiamerà Harpastum e sarà formata da Terni Rugby con Nuovo Salario e Appia Rugby per prendere parte al campionato del Lazio Nord.