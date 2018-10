Il Panathlon Club Perugia riceve il Gruppo Sportivo Fiamme Oro

PERUGIA – Serata eccezionale, forse unica quella dedicata alle Fiamme Oro, i gruppi sportivi della Polizia di Stato, nel meeting di ottobre proposto dal Panathlon Club Perugia con un ospite d’eccezione: pluri campione olimpico, mondiale, europeo e nove volte italiano: Roberto Cammarelle pugile della categoria supermassimi in cui ha ottenuto le più significative affermazioni. Dal 2000 in forza alle Fiamme Oro ha raccontato la sua vita dopo aver parlato a lungo dei gruppi sportivi del Gruppo sportivo Militare che conta, nel suo palmares, 398 medaglie d’oro, 270 d’argento, 271 di bronzo. Per entrare nei Particolari Cammarelle ha ricordato: 81 medaglie olimpiche; 275 titoli mondiali; 278 titoli europei; 4.465 titoli nazionali. Praticamente Cammarelle, attuale direttore tecnico del Gruppo Sportivo di Pugilato con sede a Santa Maria degli Angeli, ha tracciato “La storia delle Fiamme Oro e l’importanza dei Gruppi Sportivi Militari nell’attività agonistica nazionale”. Altro atleta presente il perugino Giampiero Findanno per anni portacolori delle fiamme oro nel motociclismo fuori strada e più volte protagonista nella Parigi-Dakar e in altre competizioni sportive del fuoristrada in Italia e all’estero. In rappresentanza del comune di Perugia la consigliera Chiara Pastorelli ha portato il saluto del sindaco ricordando i meriti degli atleti presenti e l’attività meritoria del Panathlon a livello della promozione del fair play nello sport e nella vita. A questo proposito Findanno ha ricordato un episodio di una gara in cui ha assistito alla caduta di un avversario in testa alla corsa che lui ha aiutato a risalire in moto rinunciando così a prendere il comando della gara e poter salire sul gradino più alto del podio, sorte toccata a un altro atleta che non ha avuto scrupoli e ha proseguito la corsa senza riservare attenzione allo sfortunato motociclista finito a terra. Numerosi gli interventi e le domande ai due prestigiosi ospiti salutati, al temine della serata con uno scambio di gagliardetti, dal presidente Marcello Carattoli e dal consigliere Piero Formalini.