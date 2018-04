Olimpiadi di Scienze naturali: per Anthea Ricci (2BLC) c’è la finale nazionale

GUBBIO – Brillante risultato per il Polo Liceale “G. Mazzatinti” alla finale nazionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali ci sarà anche Anthea Ricci, specialissima studentessa della classe 2 B del Liceo Classico.

Alla selezione regionale, Anthea ha conquistato il terzo posto assoluto gareggiando insieme ad altri 61 coetanei umbri.

Ora l’aspetta il viaggio a Castellanza (Varese) per disputare la finalissima il 12 maggio prossimo.

La dirigente del Polo Liceale “Mazzatinti”, dott.ssa Maria Marinangeli, felice per il risultato conseguito dalla studentessa, ha dichiarato : “ Il Polo Liceale si conferma scuola di eccellenza e di elevato livello culturale scientifico . Il risultato della nostra studentessa premia Anthea per prima, ma anche un lavoro di squadra qualitativo che abbiamo costruito in questi anni. Un plauso ai docenti dell’indirizzo classico e soprattutto ai colleghi dell’area scientifica, prof.ssa Marmora in testa, che hanno accompagnato e preparato Anthea per questa avventura. Noi andiamo sempre avanti! In bocca al lupo!”