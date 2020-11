Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide riconquista la Sicilia

Umbertide – La Bottega del Tartufo Umbertide trionfa ancora una volta in trasferta. Questa volta a fare le spese della squadra di coach Michele Staccini è stata l’Alma Patti. Le bianco-azzurre hanno avuto la meglio, dopo un match combattuto, con il punteggio di 68-66. La vittoria sul parquet pattese ha il sapore dell’impresa, visto che il roster avversario schiera tra la proprie fila diverse giocatrici esperte quali Galbiati e Cupido, rispettivamente a referto con 13 e 17 punti. Tra le umbertidesi spicca la grande prestazione di Aneta Kotnis, ancora una volta in doppia-doppia con 14 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra per la squadra di Staccini anche Pompei con 15 punti, Capitan Giudice con 14 e 10 punti a testa per Baldi e De Cassan.

Ora la PFU sale a quota 12 punti in classifica e raggiunge in seconda posizione Faenza, San Giovanni Valdarno e Selargius. Da segnalare che le romagnole e le toscane hanno una partita in meno rispetto alle umbertidesi.

Sabato prossimo ancora una trasferta aerea, con Giudice e compagne attese sul difficile parquet di Selargius, palla a due alle 15:30. Si tornerà al Pala Morandi domenica 13 dicembre contro San Giovanni Valdarno.

ALMA BASKET PATTI VS LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE

Patti: Stoichkova 13, Galbiati 13, Cupido 17, Verona 17, Manfrè 5, Coppolino, Merrina 1, Sciammetta ne, Diouf, Kramer, Boccalato, Caliò ne. All: Buzzanca.

Umbertide: Pompei 15, Giudice 14, Kotnis 14, Baldi 10, De Cassan 10, Dell’Olio ne, Speziali ne, Stroscio 4, Moriconi 1, Paolocci. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.