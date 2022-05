Rotary Club Città di Castello, Forum distrettuale su i Club Rotary e l’ambiente

Il Rotary Club Città di Castello comunica che il 22 maggio 2022 ha ospitato il Forum Distrettuale, Distretto 2090 – Rotary International avente ad oggetto “I Club Rotary e l’Ambiente Scenari e progettualità relative alla nostra settima via di azione”.

Il forum, tenutosi presso la sala Gotica del Museo del Duomo, si è aperto con i saluti del Governatore Gioacchino Minelli, del Presidente del Rotary Club di Città di Castello Massimo Alberti, nonché dell’Assessore al Bilancio ed alle Politiche Ambientali del Comune di Città di Castello Mauro Mariangeli.

L’evento ha visto la partecipazione di due relatori d’eccezione: Il Prof. Ing. Franco Cotana del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia e l’Arch. Massimo Bastiani.

Nella seconda parte dei lavori i soci dei Rotary Club provenienti da tutto il Distretto 2090 (Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) hanno presentato i propri progetti attivati in favore della tutela dell’ambiente.

Il Rotray Club di Città di Castello ha presentato il progetto “Aria Nuova”, inaugurato il 30 aprile u.s. nell’ambito del quale sono state piantumate oltre 130 piante di betulla dinanzi al nuovo reparto di rianimazione dell’ospedale di Città di Castello per contrastare gli erogatori dell’ossigeno medicale così fondamentali in questi momenti.

Al termine dei lavori i partecipanti e tutte le autorità rotariane si sono intrattenuti in un buffet nella splendida cornice del parco della Pinacoteca Comunale con conseguente visita al museo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci dei Rotary Club appartenenti al Distretto 2090 provenienti da Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria i quali nel pomeriggio hanno potuto apprezzare le bellezze della Città.

Il Rotary Club ringrazia sentitamente per la preziosa collaborazione il Comune di Città di Castello ed il Museo Diocesano con un ricordo particolare a Gian Franco Scarabottini, Economo diocesano e socio storico del Rotary Club di Città di Castello da poco tristemente venuto a mancare.