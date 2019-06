Anche Leo Gullotta e Paolo Vallesi tra gli ospiti di Ars Contemporanea

CASTIGLIONE DEL LAGO – Il Festival ARS Contemporanea di Castiglione del Lago giunge alla sua terza edizione, forte dell’esperienza degli anni passati e del plauso degli ospiti e degli spettatori che ne hanno decretato il successo. Dal 17 al 21 luglio il borgo lacustre sarà al centro dell’attenzione nazionale grazie alla volontà del Direttore Artistico Gianluca Brundo, romano e castiglionese per passione, che ha deciso di portare i temi del Teatro, del Cinema, della Musica, della Danza, insomma le arti che più di tutte hanno la capacità di coinvolgere ed emozionare il pubblico. In questa edizione vedremo anche la presentazione di pubblicazioni, all’interno dei Caffè Contemporaneo, incentrate sui temi che caratterizzeranno il programma 2019.

ARS Contemporanea prosegue la sua strada di alto livello: durante la prima e la seconda edizione hanno partecipato personalità quali Rita Forzano (casting director), Peppino Mazzotta (attore e regista), Ugo Frosi (regista cinematografico), Pier Paolo Pacini (Direttore Scuola Orazio Costa, Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale), Debora Caprioglio (attrice), Francesco Attesti (musicista), Pejman Tadayon (musicista e pittore), Mohamed Kenawi (regista cinematografico), Roberto Valdes (regista cinematografico), Christian Marazziti (regista e attore), Pedro Armocida (critico cinematografico, Direttore del Festival di Pesaro), Giuseppe Zeno (attore), Marco Giorgetti (Direttore Generale Fondazione Teatro della Toscana – Teatro della Toscana)

Con il sostegno e la collaborazione del Comune di Castiglione del Lago, della Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale e del GAL Trasimeno Orvietano Ars Contemporanea 2019 sarà un connubio di arte, professionalità e mondanità, puntando ad avere risonanza nazionale, ma sempre nell’ottica di favorire un nuovo possibile umanesimo, invitando artisti e professionalità che abbiano dimostrato anche sensibilità in favore dell’umanità. I temi principali di questa edizione saranno due: quello consueto su cui ruoterà la manifestazione del “tramandare il sapere, i grandi maestri ed i loro allievi” e quello che affronta il tema dei “grandi e piccoli ribelli”.

Nella settimana centrale di luglio il pubblico, composto da appassionati, professionisti e semplici curiosi, verrà in contatto con artisti, professionisti, giornalisti, tutti di altissimo livello e in grado di offrire ad ogni evento non solo la qualità necessaria, ma anche un alto livello di intrattenimento ed attrazione. Gli eventi di carattere eminentemente artistico, verranno affiancati da occasioni di convivialità ed incontro aperte al pubblico interessato.

Per l’edizione 2019 ARS Contemporanea potrà ancora contare sulla consulenza e la presenza di Rita Forzano, grande affabulatrice, oltre che primaria professionista e del critico e storico cinematografico Pedro Armocida, Direttore Artistico della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e penna riconosciuta a livello nazionale. Fra gli interpreti di film e spettacoli e gli ospiti ad ARS Contemporanea 2019 sono previsti Christian Marazziti (regista), Dario Bandiera (attore e comico), Marta Ossoli (attrice), Mino Manni (attore e regista), Paolo Vallesi (cantante), Paolo Zucca (regista), Isabelle Adriani (attrice), Giovanni Marras (direttore della fotografia), Roberto Leoni (regista), Alessio Nuzzo (regista), Leo Gullotta (attore), Pedro Armocida (giornalista e critico, direttore Mostra del Nuovo di Cinema di Pesaro) e altri personaggi che verranno svelati durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo 10 luglio.