Assisi, ricco programma di eventi nei giorni di San Francesco

ASSISI – Mostre, cortei civili e premi. In questi giorni in Città non c’è solo la festa di san Francesco. Ecco gli altri appuntamenti previsti ad Assisi

IL 2 OTTOBRE

Alle 16, l’inaugurazione della mostra dedicata a Enzo Morelli in Sala della Conciliazione. Per iniziativa del progetto “Assisi rinnovata. Arnaldo e Gemma Fortini” e dell’amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, si rende omaggio quest’anno al pittore che ha eseguito la decorazione della sala nella seconda metà degli anni Venti del Novecento. Il grande evento espositivo si protrarrà fino ai primi di gennaio del prossimo anno. Vanno in mostra molti altri lavori del pittore romagnolo Enzo Morelli nei quali è raffigurata, attraverso disegni e oli, la città di Assisi come appariva alla sua visione negli anni Venti del secolo scorso.

IL 3 OTTOBRE

– Alle 10.30 in piazza Garibaldi il Corteo dei Fiori partirà dal Palazzo del Capitano del Perdono e giungerà alla Basilica, con Frate Jacopa, e una rappresentanza dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma), del Sindaco di Assisi e di altre autorità.

– Alle 11, nella basilica papale di santa Maria degli Angeli, la Pro Loco di Santa Maria degli Angeli offre i fiori per il luogo in cui san Francesco morì. A seguire la consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento” a Frate Jacopa 2018.

– Alle 16.30, in piazza Garibaldi, l’incontro tra le autorità civili e la delegazione della Regione Campania con la municipalità di Assisi.

– Alle 17, il corteo delle autorità civili da piazza Garibaldi alla basilica di san Francesco, con i presidenti delle Regioni e delle Province della Campania e dell’Umbria, dei sindaci campani, del sindaco di Assisi e delle altre autorità.

IL 4 OTTOBRE

– Alle 8.30, nel palazzo del Comune, l’incontro di autorità e delegazioni della Regione Campania con il Comune di Assisi, con i saluti del sindaco di Assisi e del sindaco di Napoli.

– Alle 9, il corteo civile, dalla piazza del Comune fino alla basilica, con la partecipazione degli Istituti comprensivi di Assisi.

– Alle ore 14 in Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, firma protocollo d’intesa “La carta dei sindaci solidali con la povertà” presenti il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. A seguire inaugurazione mostra “I luoghi di San Francesco in Campania” allestita nella piazza Inferiore di San Francesco e realizzata dall’architetto Marco Capasso della Capware.

– Alle ore 15 del 4 ottobre, nella sala del Consgiglio del Palazzo dei Priori, la firma del Protocollo d’Intesa con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla presenza del ministro Sergio Costa, del sindaco di Assisi e di altre autorità.