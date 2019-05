Gubbio, sabato 8 la presentazione del libro “San Martino, 50 anni di scuola”

GUBBIO – Verrà presentato sabato 8 giugno alle ore 17 presso la sede della Società Operaia, il libro ‘SAN MARTINO, 50 ANNI DI SCUOLA’ anno scolastico 1969/1970 – 2018/2019, un lavoro minuzioso di ricognizione, attraverso documenti scritti e fotografici, nella storia e nelle carte della Scuola Primaria ‘San Martino’, dalla sua istituzione ad oggi. Concepita e realizzata da Laura Moschettini con il contributo di varie collaborazioni, a cominciare dal dirigente Nevio Vagnarelli e, a seguire, dei colleghi docenti e del personale ausiliario, la pubblicazione passa in rassegna le fasi alterne attraversate nel tempo. La cronaca ricostruita e narrata dà conto delle circostanze, tra alti e bassi più o meno rispondenti alle aspettative, di questo plesso scolastico nel corso di 50 anni. L’evolvere delle vicende è strettamente legato al quartiere, che comunque ha ospitato in diversi edifici le alunne e gli alunni, i maestri e i collaboratori, tutti a concorrere ad un servizio che è anche una missione, nell’obiettivo della formazione di futuri cittadini. Al di là dei passaggi provvisori e delle soluzioni transitorie, oggi che la scuola ha trovato una nuova sede e una collocazione in linea con le norme vigenti, peraltro non molto distante, resta l’identità e il legame con il cuore storico della città. Le testimonianze rese nel libro ricorderanno agli studenti e alle famiglie che si avvicenderanno nelle aule e nella vita, le salde radici su cui poggiano i percorsi scolastici e umani.