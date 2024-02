La spiaggia per il prossimo appuntamento in cartellone al teatro Clitunno di trevi, in scena sabato 17 febbraio Liliana Randi

È “La spiaggia” il nuovo spettacolo in cartellone per la stagione 2023/2024 “Atto 2 specialità TEATRO (locale confermato)” promossa da TEC – Teatro al Centro al Teatro Clitunno di Trevi. Lo spettacolo di Luca De Bei, che vede protagonista Liliana Randi su musiche di Paolo Daniele, con regia di Giovanni Anfuso e scene e costumi di Riccardo Cappello, sarà in scena sabato 17 febbraio alle 21. Sul palco un’indagine che più e più volte si ammanta di comicità e di risate, come spesso nella vita accade, è quella che mette in atto la protagonista di questa divertente ed emozionante pièce di Luca De Bei.

Una donna e una spiaggia. Due luoghi familiari e sconosciuti. Due mondi vicini e inesplorati. Irene si interroga sulla propria vita, alla ricerca di una ragione… di un perché. Un perché che affonda le radici nell’infanzia, che vive e cresce e si sviluppa mentre la protagonista mette a fuoco il suo rapporto con gli uomini… A partire da quello col padre.

Irene affronta la sua esistenza con coraggio e con ironia, con divertimento e ostinazione e, proprio per questo, non rinuncia a conoscere la verità, a volte anche comicamente, a volte solo per potersi dichiarare viva. La spiaggia è il luogo metaforico e fisico di questa ricerca. È il teatro degli incontri con il padre. È per Irene, il luogo dei suoi giochi di bambina, dei sogni di adolescente, delle esperienze della maturità. In questa immensa distesa di sabbia, sotto un cielo fatto di azzurro, di nuvole, di gabbiani, davanti al mare infinito, il sorriso, anzi la risata, reclama un suo spazio e la verità, divertita e divertente affiora lentamente.

Costi – Abbonamento a 10 spettacoli: intero euro 130 – ridotto euro 100 (sotto 26 e sopra 65 anni). Abbonamento a 5 spettacoli a scelta (da scegliere al momento della prenotazione dell’abbonamento): intero euro 75 – ridotto euro 60. Biglietti: Intero euro 18 – Ridotto euro 15 (sotto 26 e sopra 65 anni).

Informazioni e prenotazioni: 375 6245808 – info@teatroclitunnotrevi.it (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Ritiro biglietti prenotati al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 19 alle 20.45.

Prevendite: circuito VivaTicket

IL BANDO – Sono aperte le iscrizioni al bando per la prima edizione del premio di drammaturgia contemporanea TreviTeatro, organizzato da Teatro al Centro, Teatro Clitunno Trevi in collaborazione con il Comune di Trevi. Si potrà partecipare entro e non oltre il prossimo 15 marzo. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.teatroclitunnotrevi.it

TEC è una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni)