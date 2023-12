Massa Martana, al Teatro Consortium il “Torquato Tasso” di Johann Wolfgang Goethe

“Torquato Tasso” di Johann Wolfgang Goethe il 30 dicembre 2023 alle 21,15 al Teatro Consortium di Massa Martana. Lo spettacolo teatrale, nella traduzione di Cesare Lievi, è diretto da Alessandro Machìa e vede sul palco Roberto Turchetta (Torquato Tasso), Giorgio Crisafi (Duca Alfonso D’Este) Martino D’Amico (Antonio Montecatino), Alessandra Fallucchi (Eleonora D’Este) e Alessia Giangiuliani (Eleonora Sanvitale).

Terminato da Goethe nel 1790 – un anno dopo la Rivoluzione Francese – ma elaborato durante il suo viaggio in Italia del 1786-1788, Torquato Tasso è un dramma sul conflitto tra l’artista e il

potere, “sulla sproporzione tra il talento e la vita”, come lo definisce lo stesso poeta tedesco: una sproporzione che nel dramma finirà per inghiottire il Tasso portandolo al limite della follia e

all’esilio da corte di Ferrara. Un testo quantomai attuale sul rapporto tra l’artista e il potere, sul

suo ruolo nella società e sul valore dell’arte.

Il dramma inizia il giorno della consegna della Gerusalemme Liberata al Duca Alfonso d’Este, a

cui è dedicato il poema. Irrequieto, ipocondriaco, paranoico e fragilissimo, sofferente per

l’imperfezione che sente nella sua arte, Tasso è bisognoso di amore e di amicizia che spera di

trovare nella corte e in Eleonora D’Este, ma viene trattato con sufficienza e respinto con gelida

cortesia da tutta la corte. Essere ammirato come artista e non essere amato come uomo, è questo il dramma del poeta. Teso tra grandezza e umiliazione, Tasso è vittima di visioni paranoiche: crede che gli rubino le lettere o gli scassinino le serrature, ma è lui che dimentica sbadatamente il denaro in ogni angolo. Abbraccia forte la Principessa violando le elementari regole di corte e, ormai defraudato di tutto, lascia la corte di Ferrara solo e negletto.

Il Torquato Tasso è la tragedia della solitudine dell’artista, è la storia del suo progressivo processo di estraneazione e di esilio dalla società, della fine della sua funzione sociale.

Lo spettacolo ha il contributo di NUOVO IMAIE e Regione Lazio.