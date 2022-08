Per la prima volta Suoni Controvento arriva a contaminare Stroncone

Nuovo appuntamento in cartellone per Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria, che martedì 23 agosto si appresta a toccare per la prima volta il borgo di Stroncone. In scena alle 21 in piazza della Libertà Ginga, carismatica cantante, dotata di una splendida voce con le caratteristiche tipiche e proprie delle “voci nere”.

«Dopo anni di fermo forzato per via della pandemia – commenta l’assessore alla Cultura e alla Scuola Annalisa Spezzi – il rilancio di Stroncone e dell’Agosto Stronconese passa anche per eventi nuovi per il nostro Comune. Giunto ormai alla quarantesima edizione, il cartellone vede la valorizzazione delle nostre radici e tradizioni, della nostra storia e cultura, della profonda fede che lega il Comune di Stroncone al Santo Patrono, il Beato Antonio Vici, le cui spoglie incorrotte sono conservate e visibili all’ interno della Chiesa del Convento di San Francesco di Stroncone – Casa dell’Ave Maria. Ringraziamo Suoni Controvento, l’associazione Ente Agosto Stronconese e quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, con l’augurio che possa essere un volano per future iniziative che vedano la presenza di artisti di fama internazionale come Ginga nella nostra città».

A Stroncone Ginga, accompagnata da Felice del Gaudio (basso e contrabbasso), condurrà il pubblico in un viaggio nel mondo della musica black in tutte le sue sfaccettature, dai grandi classici come Aretha Franklin e Stevie Wonder, fino agli autori/interpreti contemporanei del neo-soul, da Marvin Gaye a Sam Smith. L’accattivante personalità di Ginga, la sua capacità di coinvolgere e di comunicare, il suo modo di emozionare e far divertire con classe ed eleganza, renderanno lo spettacolo unico nel suo genere.

Il suo repertorio spazia dal blues, al soul, al jazz, all’ r&b, al gospel. Fra le altre cose, è attualmente corista della famosa vocal coach e cantante americana, regina del gospel in Italia, Cheryl Porter e nel 2014 ha partecipato, sempre come corista, all’album di Mario Biondi “A very special Mario Christmas”. Recentemente si è esibita come solista nel suo progetto “Ginga in Jazz” per l’inaugurazione della 73esima mostra del Cinema di Venezia 2016, presso la prestigiosa location dell’hotel Danieli di Venezia. Nel settembre 2016 ha partecipato come corista di Zucchero con gli Halleluja Gospel Singer & Cheryl Porter alla trasmissione televisiva andato in onda su Rai 1 “Partiggiano reggiano” e al concerto all’Arena di Verona che Zucchero ha tenuto nel mese di settembre 2016.

Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Stroncone.

Per tutta la durata del Festival , il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell’opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l’apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

"Suoni Controvento" è stato realizzato con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Sviluppumbria e altri enti locali, in collaborazione con partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Park Hotel Ai Cappuccini. Radio partner RDS 100% Grandi Successi.

