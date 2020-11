Perugia, i 90 anni di Franco Venanti, Etrusco d’Oro 2017

Perugia – Anche la Pro Ponte si unisce al coro di auguri di amici ed estimatori per i 90 anni del pittore perugino Franco Venanti. A Franco venne attribuito il riconoscimento di “Etrusco d’Oro” 2017, un premio ideato per personaggi umbri o che risiedano nella nostra regione che abbiano ottenuto notorietà e meriti a livello nazionale e internazionale. Quindi in questa vetrina non poteva mancare questo artista e personaggio che ha portato in giro per l’Italia e per il mondo il nome di Perugia e dell’Umbria con i suoi quadri, con le sue iniziative culturali e di attualità in cui è riuscito a coinvolgere i suoi amici: grandi personaggi dell’arte, della cultura, della scienza, del teatro, della televisione e della musica.

Per quanto riguarda l’Etrusco d’Oro, il fiore all’occhiello della Pro Ponte unitamente a Velimna, Franco Venanti è… in buona compagnia, infatti a ricevere l’ambito riconoscimento sono stati Filippo Timi, Enrico Vaime, Brunello Cucinelli, Brunangelo Falini, Serse Cosmi, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Leonardo Cenci, Franco Chianelli, il generale Tullio del Sette, e proprio di recente i fratelli Walter e Carlo Sabatini.