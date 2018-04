Sellano, al Castello di Postignano c’è “Un Castello all’orizzonte”

SELLANO – A Castello di Postignano, dal 6 maggio al 13 ottobre 2018, si terrà la settima edizione della manifestazione culturale “Un Castello all’Orizzonte”che propone concerti di musica classica, jazz, contemporanea – reading – incontri con scrittori – mostre di fotografia, scultura e pittura – proiezioni di film documentario.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

L’evento clou del programma di quest’anno sarà il minifestival di musica da camera “Tra Luce e Sogno” organizzato da Mari Kodama Nagano e Bita Razeghi Cattelan, che si terrà da 26 luglio al 29 luglio, con la partecipazione degli artisti Pavel Vernikov, Andrey Baranov, Svetlana Makarov, Grazia Raimondi, Hartmut Rohde, Eivind Holtsmark Ringstad, Luigi Piovano, Matt Haimovitz, Pascal Moragues, Clara Bellegarde, Christian Gerhaher, Mari Kodama, Momo Kodama, Gerold Huber.

Eseguiranno musiche di Prokof’ev, Haydn, Beethoven, Šostakovič, Mendelssohn, Benjamin, Ravel, Bruch, F.Poulenc, Debussy, Messiaen, Verdi, Schumann, Bach/Busoni, W.F.Bach, Bach/Kurtag, Hindemith, Britten, Bartók, Brahms.

L’anniversario schubertiano (1797 –1828) sarà celebrato con due altri concerti eseguiti dal Trio Ars et Labor e Marco Albrizio.

Sempre per la musica classica saranno ospitati Sergio Lattes, Mariano Bellopede, Carmine Marigliano, Christian De Luca, Giuseppe Guarrera.

Per il jazz e la musica contemporanea si esibiranno Maurizio Marrani, Graziano Brufani, Nicola Polidori, Michela Musco, Alfredina De Vincenzi, Alessandro Musco, Manuel Magrini, Roberto Gatti.

Alla fotografia, scultura e pittura saranno dedicate quattro mostre: Paolo Valerio, Stone heart Broken heart Love Cages and Surroundings; Virginia Ryan, I Will Shield You – 2015–2018; Flavia Amabile, I contadini volanti (e altri eroi); Franco Passalacqua, Metafisica della natura.

Gli scrittori che presenteranno i loro libri sono: Giulia Sissa, “La Gelosia. Una passione inconfessabile” – Patrizia Magli, “Il volto raccontato. Ritratto e autoritratto in letteratura”- Lamberto Gentili, “Un diamante per le zitelle” – Giuseppe Bearzi, “Fiabe d’Acqua” – Loredana De Pace, “Tutto per una ragione. Dieci riflessioni sulla fotografia” – Pasquale Scialò, “Storia della canzone Napoletana 1824-1931 Volume I” – Teresa Severini Zaganelli, “Il Museo del Vino Lungarotti a Torgiano” – Virginia Virilli e Margherita Vicario, Reading “Le ossa del Gabibbo”.

Saranno proiettati due film documentario: di Pappi Corsicato, “L’arte viva di Julian Schnabel” – di Franco Passalacqua, “La valle incantata” I pittori Plenaristi nella valle del Nera”.

“Un Castello all’Orizzonte” è con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Sellano.

Oltre alle iniziative sopracitate il borgo ospiterà:

a giugno, uno Stage dell’University of West Georgia, USA;

a giugno/luglio la Master Class di disegno tenuta da Michèle Delisle della Concordia University, Canada (info: http:// italieartculturesaveurs. weebly.com).

Castello di Postignano collabora con la Soprintendenza Archivistica dell’Umbria e delle Marche alla raccolta di fondi per il restauro dei registri parrocchiali di Santa Maria di Preci, danneggiati dal recente sisma.