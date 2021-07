Suoni Controvento, dopo Gaia sale l’attesa per il concerto del Maestro Einaudi in Valsorda

Giornata intensa per Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da AUCMA, che ieri ha visto un grande afflusso di pubblico a Sigillo per l’inaugurazione del murales di Falco Luca Poggioni al Parco Villa Anita di Sigillo e per l’apertura della rassegna di opere grafiche e pittoriche “Carte Mobili” a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia (visitabile fino al 12 settembre tra Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Sigillo). A chiudere il sipario sulla giornata è stata l’energia di Gaia Gozzi, approdata a Fossato di Vico con una tappa del suo “Finalmente in Tour”. L’artista ha coinvolto il pubblico in un live dinamico all’insegna dei suoi più grandi successi, dialogando insieme ai presenti ed esprimendo tutta l’emozione di tornare (finalmente) a cantare sul palco e la gioia di incontrarsi guardandosi negli occhi, seppur ancora a distanza e con le mascherine.

Oggi (30 luglio) la kermesse prosegue alle ore 19.00 a Le Rughe a Fossato di Vico con “Benvenuti in fascia!” aperitivo con degustazione alle essenze del monte, mentre alle ore 21.00 in piazza San Sebastiano prenderà il via un concerto del Saxophone Ensemble con un repertorio che spazia da Bach, fino alla musica originale, per arrivare ai tanghi di Piazzolla, ai ragtime di Joplin e alle composizioni dedicate al gruppo. Evento in collaborazione con Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e il Comune di Fossato di Vico. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 31 luglio

Sale l’attesa in Valsorda, vallata in prossimità del rifugio CAI Monte Maggio a Gualdo Tadino, per la tappa del “Summer Tour” di Ludovico Einaudi (ore 16.00). Il Maestro sarà accompagnato da Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.

“Ospitare un artista di fama internazionale come Ludovico Einaudi – sottolinea Barbara Bucari, Welfare, Scuola, Cultura, Turismo del Comune di Gualdo Tadino – è motivo di grande soddisfazione per la nostra amministrazione e per la nostra città. Abbiamo lavorato molto e spero che il successo di questa giornata ci ripaghi da ogni sforzo. Non è facile oggi organizzare questo genere di eventi sia per le complessità ambientali delle Aree Natura 2000, contesti tutelati dall’unione europea, sia per la contingenza del COVID. Ma la musica e la cultura non si possono fermare. Crediamo molto nel format del Festival Suoni Controvento e quest’anno abbiamo voluto raddoppiare l’impegno con due concerti, entrambi di grande valore. Il festival è uno strumento potentissimo di diffusione della migliore cultura musicale ma anche di promozione dei nostri territori. Le nostre montagne meritano una visibilità internazionale. Sono luoghi incantevoli e che vanno goduti nel rispetto degli habitat presenti. Le Aree Natura 2000 debbono essere patrimonio di tutti coloro che ne hanno rispetto e ne capiscono il delicato equilibrio e il valore ambientale. Chi viene da noi sa che troverà un luogo in cui riposare, meditare e ritrovare energie positive, riallinearsi alla propria natura e sicuramente anche la musica di Einaudi si adatta perfettamente a questo scopo. Chi verrà vivrà un’esperienza unica. Consiglio a tutti di andare a piedi perché con la lentezza si potrà godere al meglio questa giornata. Sono doverosi per me alcuni ringraziamenti in primis all’Associazione Umbra Musica d’Autore a Lucia Fiumi e Gianluca Liberali per aver ideato e organizzato il Festival con un calendario di manifestazioni che ormai coinvolgono tutta l’Umbria. Ringrazio i miei colleghi di Giunta, gli uffici del Comune e quelli della Regione per il grande lavoro svolto. Infine ringrazio tutte le Associazioni locali in modo particolare la Protezione Civile, l’Unitalsi e la Confraternita della SS Trinità per il loro prezioso contributo”.

Evento in collaborazione con Ponderosa Music and Arts e Comune di Gualdo Tadino. Ultime prevendite su circuito TicketOne e MailTicket.

Sempre domani alle ore 15.00 a Valdiranco (Sigillo) torna il format “Libri in cammino”, passeggiata letteraria che vedrà protagonista Romana Petri. La scrittrice dialogherà con Giovanni Dozzini sul suo libro “La rappresentazione”.

Il libro – Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha ritratto l’intera famiglia del marito, la coppia è costretta a trasferirsi a Roma. Gli “sgorbi” hanno divertito solo Rita (la figlia nata deforme e che la madre Maria do Ceu ha fatto rattoppare chirurgicamente più volte). La Albertini d’altro canto se ne frega: detestava i silenziosi pranzi di famiglia della domenica. Quando entra in gioco un abile gallerista di Milano è il successo, soprattutto a partire da una serie di quadri su santa Teresa d’Avila. Non solo: i critici notano che – basta guardarli con attenzione – quei quadri prendono vita. Pittrice ormai ricca e famosa, la Albertini potrebbe finalmente vivere una bella vita con il marito Vasco, abituato, a differenza di lei, ad avere un patrimonio alle spalle. E tuttavia il rapporto coniugale si complica, innescando una sorta di conflitto che è al contempo torbida sfida e luminoso riscatto. E forse l’amore solo una “rappresentazione”? In un continuo, drammatico andare e venire tra Roma e Lisbona, la Albertini si prepara a combattere, a crescere, a guardare al di là dello specchio in cui ha rischiato di vedersi prigioniera: lo specchio dei glaciali, interminabili e quasi invincibili silenzi.

Il sentiero- percorso ad anello lungo la fonte dell’acqua fredda e il sentiero degli antichi umbri con partenza e ritorno al Rifugio Tobia (Val di Ranco). Evento in collaborazione con Umbria Libri, Comune di Sigillo, Ass. La Tramontana e L’Olivo e la Ginestra. Informazioni e prenotazione: 347 1148395 – romaniermete@gmail.com

Ancora, alle ore 15.00 nella foresta “Madre dei Faggi” (sempre a Val di Ranco, Sigillo) “Avventura e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Trekking con delitto “Selva oscura”: un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio. Cos’è successo questa volta? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

Alle 21.30 a Villa Anita a Sigillo tappa del “Dada mini tour” della cantautrice toscana Adelasia. Nel 2019 dall’incontro con Sbaglio Dischi nasce il suo progetto solista che porta alla pubblicazione nel 2020 del suo primo album “2021”, anticipato dai singoli “Controcorrente”, “Acqua” e “Meglio Soli”. In “2021”, Adelasia racconta l’adolescenza che ha trascorso a Lucca, in una casa sita al civico 2021. Nell’album ci sono le paure, i pensieri, le amicizie e gli amori che nascono in provincia, a inizio millennio. Il live sarà aperto dalla giovane artista gualdese Mariasole. Evento in collaborazione con Proloco di Sigillo e Comune di Sigillo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su SCV.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

Sito ufficiale www.suonicontrovento.com