18 imprese umbre alla 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale

La Camera di Commercio dell’Umbria, partner del network Mirabilia, promuove le aziende del turismo e del settore food&drink alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale, aperta ufficialmente a Genova. Il capoluogo ligure, infatti, è quest’anno la sede, scelta da Mirabilia Network, per la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale, a cui partecipano 45 buyer turistici da tutto il mondo e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia. Significativa la presenza dell’Umbria, con 18 imprese – tra i 90 seller italiani – tra quelle del turismo e quelle del food&drink.

Eventi B2B, convegni, visite guidate sono in programma per i presidenti delle Camere di Commercio partecipanti; per i buyer turistici –operatori incoming, decision manager, buyer luxurytravel – che avranno il delicato compito di proporre i territori del circuito e che andranno in questi giorni alla scoperta di Genova e dei suoi tesori; e per i giornalisti, provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero.

L’evento come detto ha richiamato ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza provenienti da Australia (1), Belgio (1), Bulgaria (2), Canada (4), Cina (1), Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), Germania (5), Grecia (1), , Gran Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), Portogallo(1), Romania(1), Sud Africa(1), Stati Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3).

Le dichiarazioni

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: “La 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale Mirabilia, in corso a Genova, rappresenta un evento che è ormai diventato un ‘cult’ e che certifica ancora una volta la centralità del settore turistico come attivatore diretto e indiretto di crescita e sviluppo. Il turismo, infatti, come ormai ampiamente dimostrato, è un motore autonomo dell’economia, che attira nei territori importanti risorse dall’esterno e attiva un indotto molto consistente in numerosi settori, arrivando complessivamente a rappresentare oltre il 10% del Pil italiano. La Camera di Commercio dell’Umbria, partner del network Mirabilia, è in prima fila, con ben 18 imprese umbre su 90 seller italiani, alla Borsa di Genova, dimostrando ancora una volta l’attenzione che poniamo sullo sviluppo del turismo come leva cruciale per lo sviluppo della regione”.

Federico Sisti, Segretario Generale Camera di Commercio dell’Umbria: “L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 18 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO – anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale in occasione della 10^ edizione della Borsa del Turismo Culturale. Mirabilia si sta dimostrando sempre più come un punto di riferimento solido e costante, capace di attivare sinergie, collaborazioni e spin-off. Per fare un solo esempio, basti pensare al Master in ‘Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico’, inaugurato ufficialmente pochi giorni fa e organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e da Mirabilia Network per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, della nostra regione con un focus specifico sui luoghi UNESCO”.

Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova: “Abbiamo voluto cogliere l’opportunità straordinaria che ci è fornita dalle Giornate di Mirabilia a Genova per far vivere alle delegazioni delle Camere di Commercio, ai buyer internazionali ed ai relatori che interverranno ai convegni l’esperienza straordinaria dei Rolli Days e della mostra su Rubens a Genova appena inaugurate: due modi diversi per raccontare il Sito Unesco dei Palazzi dei Rolli e per sperimentare quei nuovi turismi di cui parleremo nelle due giornate di convegni”.

Il programma di alta formazione sul turismo “DestinationMatters”

E in Borsa Valori è in corso il programma di alta formazione sul turismo “DestinationMatters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, condotto dagli esperti di “DestinationMakers”. L’evento, primo in Italia, è dedicato alle innovazioni amministrative, umane, digitali e politiche che stanno contribuendo al cambiamento delle destinazioni turistiche e dunque alla costruzione di nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e la crescita del nostro Paese.

Premio “Top Of the Pid-Mirabilia” e i risultati del progetto “Connessioni”

Nel corso della 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale si svolgono la premiazione dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia”, il Premio per il progetto turistico innovativo in collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid (Punti di impresa digitale), e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”: la premiazione si svolgerà in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, esperti della Rete EEN.

Perché Mirabilia

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di Camere di Commercio fondatrici, tra cui quella di Perugia, accomunate dalla presenza sul proprio territorio di almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono attualmente 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

Fin dalla prima edizione la “Borsa del turismo culturale” è incentrata su incontri B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una cinquantina di “buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile del TTG di Rimini.

Ai B2B turistici si sono aggiunti, 6 anni fa, anche incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food&beverage”, selezionati da ICE e Assocamerestero (“Borsa Food& Drink).

Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati tra le imprese 4.0.