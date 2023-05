Foligno, donna in bicicletta scippata a Borroni da tre ragazzi

Era in bicicletta a Borroni, località del comune di Foligno, quando tre ragazzi si sono avvicinati e le hanno rubato la borsa che aveva appoggiato nel cestino davanti. Vittima dell’ennesimo scippo è una donna del posto, quarantenne, costretta a chiamare le forze dell’ordine. Anche i tre presunti scippatori erano a bordo di altrettante biciclette. Dopo aver preso la borsa sono scappati facendo perdere le loro tracce. Nella borsa c’erano contanti, documenti personali e le chiavi di casa. Gli investigatori sperano di trovare elementi utili per le indagini dalle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza collocati lungo la via dove è avvenuto lo scippo.