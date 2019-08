Con 292 iscritti il 54° Trofeo Luigi Fagioli fa già scintille!

Per accogliere tutti gli iscritti, il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, soddisfatto e riconoscente per l’ennesimo indice di alto gradimento dimostrato da piloti, team e scuderie, ha chiesto una deroga ad ACI Sport e l’entrylist è in approvazione federale. Annunciando grandi sfide in tutte le categorie e un weekend di emozioni tra sport, natura e turismo, l’elenco stuzzica per numerosi aspetti. Folta la pattuglia delle affascinanti auto storiche, 56 quelle iscritte, mentre alcuni esordi si segnalano per i pilotistranieri, tra i quali figura l’austriaco Christoph Lampert (Osella Fa30). New-entry per la “Montecarlo delle salite” sarà la Smart elettrica del driver milanese Marco Maffessoli. Gradito ritorno quello di Ettore Bassi. Il pilota e attore che proprio a Gubbio ha pure girato una fiction Rai sarà al volante dell’Osella Pa21 JrB Suzuki: “Il mio legame con il Trofeo Fagioli – dichiara Bassi – mi porta ai ricordi di un lavoro gratificante. Unire le due cose è il massimo: tornare in un luogo che amo perché vi ho avuto una grande esperienza professionale e correre su un strada che mi è piaciuta subito. Il tracciato è particolare, sintesi di diverse caratteristiche: completo, selettivo e insidioso, di difficile interpretazione. Vi sono tratti misti e scorrevoli, altri molto guidati, si alternano parti altamente tecniche e altre dove occorre più agilità. Se interpretato come si deve offre diverse opportunità per fare la differenza”.

E non finisce qui: spettacolo nello spettacolo, sfileranno in “parata” alcune GT di Maranello partecipanti al Raduno Ferrari in collaborazione con il Ferrari Club Italia. Il 54° Trofeo Fagioli è dunque pronto ad alzare il sipario da venerdì pomeriggio con le verifiche e in serata in piazza 40 Martiri con la cerimonia di consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti al due volte campione del mondo rally Miki Biasion. Sabato alle 9.30 motori accesi per il via delle prove ufficiali. Domenica 25 agosto sempre dalle 9.30 il clou con la disputa di gara 1 e a seguire gara 2. Numerosi gli aspetti curati per il pubblico grazie a interventi migliorativi nelle aree e tribune naturali dedicate. Per i biglietti d’ingresso (prevendite aperte presso lo IAT di Gubbio), oltre a quelli giornalieri è previsto un abbonamento agevolato valido per prove e gara. Per piloti e spettatori previsti un servizio navetta Cotrape gratuita per raggiungere la zona arrivo da Gubbio (fino alla chiusura del percorso) e dal versante di Scheggia (sempre sia sabato sia domenica) e il varco sempre aperto per entrata/uscita dalla città al tracciato di gara nella zona delle tribune del bivio per la basilica di Sant’Ubaldo.