Gubbio, Stirati al commisario dell’Asl Pasqui: ” Branca merita rispetto, nuovi primari e giu’ le mani dal punto nascita”

Un incontro tra persone che si conoscono da tanto tempo quello tra il Sindaco Stirati e il commissario straordinario dell’asl 1 Silvio Pasqui per parlare soprattutto dell’ospedale di Branca. Ricoprire in fretta i posti delle strutture complesse (primari) che risultano ancora vacanti, assumere nuovi infermieri e fare gli investimenti necessari sulle tecnologie. Sono queste le richieste avanzate dal primo cittadino eugubino. Stirati ha ribadito la necessita’ di potenziare il polo ospedaliero di Branca, di avere maggiore attenzione quando vengono ripartite le risorse e non dimenticare il ruolo che svolge il distretto di Gubbio. Chiede un maggior equilibrio tra Citta’ di Castello e Gubbio, di fare in fretta a ricoprire i posti previsti dalla pianta organica e di non dimenticare che Branca rappresenta anche un polo di attrazione verso le Marche. Il Sindaco Stirati si e’, inoltre, soffermato sul punto nascita ricordando al commissario Pasqui che nel 2019 si e’ avuto un incremento di oltre 100 nascite rispetto all’anno precedente, con molte mamme dell’area di Fabriano che hanno scelto Branca. Alla fine il neo commissario Pasqui si e’ detto disponibile a collaborare prendendo numerosi appunti sulle cose dette dal Sindaco della citta’.