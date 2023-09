Fogliano, soccorso ciclista di 67 anni finito in un dirupo con e-bike

Soccorsa una persona, in località Fogliano. Si tratta di un ciclista di 67 anni finito in un dirupo con e-bike. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Spoleto si trovava a testa in giù da circa mezz’ora in condizioni buone ma, viste le patologie cardiopolmonari, il personale 118 ha ritenuto opportuno elitrasportarlo al nosocomio di Terni. Recuperato in collaborazione con il personale SASU, verricellato sul posto da elisoccorso Marche.