Foligno, denunciata 50enne ucraina identificata a bordo di un Intercity

Foligno – 2.980 identificati, 5 persone denunciate in stato di libertà, 236 pattuglie impegnate nelle stazioni, 85 sui treni e 26 automontate. Un minore rintracciato. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

Nello specifico, alla stazione di Foligno, gli agenti hanno denunciato una 50enne ucraina poiché inottemperante ad un decreto di espulsione. Da un controllo effettuato dai poliziotti nei confronti della donna a bordo di un Intercity, è emerso che la stessa non aveva ottemperato all’Ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale entro i primi giorni di ottobre.