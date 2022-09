Perugia, droga e 5 mila euro in casa: arrestata una donna in via del Macello

I militari della Guardia di Finanza di Perugia, insieme agli agenti della Polizia municipale di Perugia, hanno arrestato una donna nigeriana per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta in via del Macello, nel quartiere di Fontivegge. Nell’abitazione della donna i militari, grazie anche al contributo di una unità cinofila della Gdf, hanno trovato e sequestrato circa 20 grammi di marijuana e più di 5000 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia la donna è stata arrestata.