Perugia, violenta lite tra parenti per l’eredità: interviene la Polizia e sequestra i fucili

Meglio prevenire avranno pensato i poliziotti della Questura di Perugia. Meglio evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza. Fatto sta che dopo una violenta lite tra parenti avvenuta in un’agenzia di assicurazioni a Perugia, i poliziotti hanno ritirato i fucili e le munizioni a disposizione di uno dei due litiganti. Una lite scoppiata per l’eredità. Tanto furibonda da richiedere l’intervento di una volante. Addirittura uno dei due litiganti, particolarmente accalorato, ha danneggiato una parete in cartongesso che divideva i locali dell’agenzia. Una veemenza che ha creato una forte ansia e paura tra i presenti, tanto da spingere uno di questi a chiamare la polizia. C’è voluta la pazienza e professionalità dei poliziotti per riportare la calma tra i litiganti, due uomini e una donna di età fra i 46 e 73 anni. Alla fine gli agenti hanno deciso di prendersi anche i fucili di uno dei due uomini.