Prendono il via da oggi i servizi in bicicletta della Polizia

TERNI – E’ attivo da oggi anche a Terni il servizio di pattugliamento della città da parte di poliziotti della Questura in sella a biciclette della Polizia di Stato, che saranno impiegati su aree più ampie, in minor tempo, con una forte operatività, insieme alla Squadra Volanti, e ad impatto zero per l’ambiente, al fine di garantire una più capillare attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zono cittadine più impervie come le vie del centro storico, difficilmente accessibili alle auto, oltre ai parchi e ai giardini.

Da questa mattina, gli agenti, in pieno spirito di “Polizia di Prossimità” vigileranno sulla sicurezza dei cittadini frequentatori di quei luoghi, potendosi muover rapidamente da un sito all’altro e garantendo in sicurezza qualsiasi tipo di intervento in maniera veloce ed incisiva.