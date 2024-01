Terni, giovanissimo pusher trovato alla stazione con 25 grammi di hashish: denunciato

E’ stato fermato davanti alla stazione ferroviaria di Terni e lo hanno trovato con 25 grammi di hashish. Un 19enne tunisino (T.N. le sue iniziali), irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Terni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Si trovava in compagnia di un cittadino marocchino con numerosi precedenti penali per spaccio, anch’egli perquisito ma con esito negativo. La droga è stata sequestrata così come 60 euro in contanti considerati frutto dell’attività di spaccio.