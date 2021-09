Il tempo nei prossimi giorni in Italia ed in Umbria

A seguito della perturbazione che domenica scorsa ha interessato soprattutto il nord e l’alta Toscana, la pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma domani mercoledi 29, avremo il rapido passaggio di una perturbazione che da nord-ovest si porterà rapidamente al sud della penisola con associati fenomeni sparsi di moderata entità; successivamente, da giovedi 30 fino a tutto sabato 2 ottobre, l’alta pressione riprenderà vigore e il tempo tornerà stabile e soleggiato su gran parte della penisola con temperature che nei valori massimi risulteranno ancora superiori alle medie del periodo. Tuttavia, è da mettere in conto che da domenica 3 il tempo potrebbe peggiorare su vasta scala e per diversi giorni per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica piuttosto intensa che potrebbe portare precipitazioni al centro nord e Campania nella giornata di lunedi 4 ottobre e a fasi alterne anche nei giorni successivi , ma tutto ha bisogno ancora di conferme dai successivi aggiornamenti dei modelli previsionali che in queste stagioni intermedie come è l’autunno sono piuttosto volubili ed incerte.

Sull’Umbria la perturbazione di domenica ha portato solo qualche rovescio sparso per cui la regione è ancora alle prese con una siccità molto intensa e importante sia per durata che per intensità e si fa sentire ormai anche la crisi idrica con molte sorgenti ai minimi storici per la portata; nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni di rilievo se non qualche rovescio sparso per la giornata di domani mercoledi 29, mentre poi fino a domenica tempo di nuovo stabile e soleggiato su tutta la regione. Per le precipitazioni molte speranze sono riposte per l’Umbria per il peggioramento che dovrebbe interessare la regione a partire da lunedì 4, ma di questo avremo modo di riparlarne nei successivi aggiornamenti. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo