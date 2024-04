In Umbria si abbassano le temperature e il tempo sarà instabile

L’alta pressione con contributo nord africano che, per alcuni giorni, ci ha fatto immaginare di essere già in estate, ha le ore contate. Infatti, già oggi lunedi 15 ,la pressione atmosferica è in rapida discesa su tutta l’area alpina tanto da facilitare l’avvicinarsi di una perturbazione a carattere freddo oggi sulle Isole Britanniche e domani sera la ritroveremo a ridosso dell’arco alpino; allo stesso tempo, il vortice che, per diversi giorni, ha stazionato nell’entroterra tunisino si sta mettendo in moto verso nord in direzione della Sicilia e delle regioni meridionali. Pertanto, il tempo sull’Italia subirà da domani un peggioramento con tempo variabile nuvoloso al nord e precipitazioni sparse e nuvolosità estesa al sud e Sicilia con piogge sparse e le temperature subiranno un considerevole ridimensionamento portandosi su valori stagionali e poi ,da mercoledi 17, al centro nord avremo anche valori inferiori alle medie. Infatti, a seguito del passaggio del fronte correnti instabili e fredde continueranno ad affluire in particolare sul centro nord con il probabile ritorno anche di qualche nevicata, oltre che sulle Alpi ,anche sui rilievi appenninici centro settentrionali. Per una attenuazione della instabilità dovremmo aspettare il fine settimana, quando il tempo subirà un generale miglioramento e le temperature ,almeno nei valori massimi, torneranno lievemente a salire.

Sull’Umbria, l’alta pressione, tra venerdì e domenica scorsi, ha portato temperature massime dal sapore estivo con massime anche superiori ai 30 gradi stabilendo un vero e proprio record negli 50 anni monitorati giorno per giorno dall’associazione, tuttavia già da oggi la pressione in calo ha fatto diminuire le temperature di qualche grado , poi da domani martedì il tempo subirà un graduale peggioramento per l’avvicinarsi del fronte freddo e, in serata, potranno esserci le prime precipitazioni e le temperature continueranno a calare portandosi sui valori medi del periodo. Comunque, per mercoledi giovedi ,l’instabilità e le correnti fredde porteranno un nuovo calo delle temperature e tempo variabile con associati piogge e rovesci sparsi, non si escludono locali nevicate sui rilievi appenninici e le temperature in ulteriore calo si attesteranno su valori al di sotto delle medie del periodo. Anche sull’Umbria si intravede una tregua dell’instabilità tra sabato e domenica. Gianfranco Angeloni, Perugia meteo